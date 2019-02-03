﻿ Eurostat: уровень безработицы в Латвии в 2018 году был выше среднего в ЕС, Mixnews.lv

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В декабре 2018 года безработица в Латвии составила 7,1% и была выше, чем в среднем по ЕС, свидетельствуют данные Eurostat о 24 странах ЕС.

Выше, чем в Латвии, безработица в декабре была в Испании (14,3%), Италии (10,3%), Франции (9,1%), на Кипре (8,8%) и в Хорватии (7,7%).

Самый низкий в ЕС уровень безработицы в декабре 2018 года зарегистрирован в Чехии (2,1%). В Германии он составил 3,3%, в Польше - 3,5%, в Нидерландах - 3,6%, на Мальте и в Румынии - 3,8%.

В Литве безработица в декабре составила 6,3%.

В среднем по ЕС безработица в декабре прошлого года по сезонно выровненным данным составила 6,6%, не изменившись по сравнению с ноябрем.

В странах еврозоны средний уровень безработицы в декабре составил 7,9%, по сравнению с ноябрем не изменился и был самым низким с октября 2008 года.

В декабре прошлого года в странах ЕС работы не имели 16,306 млн человек, в том числе 12,919 млн - в странах еврозоны. По сравнению с декабрем 2017 года число безработных в ЕС уменьшилось на 1,533 млн, в еврозоне - на 1,174 млн.

Данные о безработице в декабре в Эстонии, Греции, Великобритании и Венгрии недоступны.

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