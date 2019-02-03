﻿ Синоптики обещают сильный и затяжной снегопад, Mixnews.lv

Синоптики обещают сильный и затяжной снегопад (5)

фото

Общество | 3 февраля 2019 года, 16:58

В ночь на понедельник, 4 февраля, в Земгале и Видземе ожидается сильный и затяжной снегопад, предупреждают синоптики.

Латвийский центр окружающей среды, геологиии и метеорологии прогнозирует, что местами в центральных и восточных районах страны толщина снежного покрова достигнет 15 сантиметров. Данный прогноз также соответствует критериям оранжевого предупреждения. Этой зимой оранжевое предупреждение из-за снега в Латвии будет объявлено впервые.

На большей части территории Латгале ожидается небольшой до умеренного дождь, который может перейти в снег. В Курземе не ожидается сильного снегопада, в окрестностях Вентспилса существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха понизится до 0..-4 градусов, а в Латгале температура воздуха составит +2 градуса.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Во второй половине ночи и в первой половине дня в понедельник в Риге ожидается снегопад - может выпасть до 10 сантиметров снега. Температура воздуха составит около нуля градусов.

Фото: flickr.com/Niks Freimanis

Комментарии 5
Дворник2 часа назад
Из-за ребенка пришлось устроиться работать дворником.
Конкретно подыхаем на этом снеге.
Так что извините, если местами плохо убрано. У всех по нескольку участков. А снег сыпет и сыпет. Пока последний уберешь, первый уже засыпало.
Что такое трактор, который дворы убирает, даже не знаем.
Выставляем лопаты для водителей, чтобы возле своих машин убрали. Так у людей времени нет, понимаю. Я тоже раньше любила снег
Ответить
Ъ2 часа назад
Может и не трактор,но если объем большой то следовало бы какую технику для уборки снега,квадрацикл с лопатой к примеру,правда это и не дёшево,но есть разные приблуды,траву тоже раньше косой убирали,сейчас вон тримеры,косилки разные,а у железнодорожников видел косилку на гусеницах на дистанционном управлении,чтобы траву косить на склонах.
Ответить
Патриот 3 часа назад
Пора идти на права для работы с лопатой сдавать! Скоро закон выйдет о правильной уборке снега. Уже начали штрафовать за уборку снега с машины! Дурдом!!!!
Ответить