﻿ Синоптики обещают сильный и затяжной снегопад, Mixnews.lv

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В ночь на понедельник, 4 февраля, в Земгале и Видземе ожидается сильный и затяжной снегопад, предупреждают синоптики.

Латвийский центр окружающей среды, геологиии и метеорологии прогнозирует, что местами в центральных и восточных районах страны толщина снежного покрова достигнет 15 сантиметров. Данный прогноз также соответствует критериям оранжевого предупреждения. Этой зимой оранжевое предупреждение из-за снега в Латвии будет объявлено впервые.

На большей части территории Латгале ожидается небольшой до умеренного дождь, который может перейти в снег. В Курземе не ожидается сильного снегопада, в окрестностях Вентспилса существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха понизится до 0..-4 градусов, а в Латгале температура воздуха составит +2 градуса.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Во второй половине ночи и в первой половине дня в понедельник в Риге ожидается снегопад - может выпасть до 10 сантиметров снега. Температура воздуха составит около нуля градусов.

Фото: flickr.com/Niks Freimanis