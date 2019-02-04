﻿ LNT: люди недовольны отсутствием местных овощей в магазинах, Mixnews.lv

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LNT: люди недовольны отсутствием местных овощей в магазинах (12)

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Общество | 4 февраля 2019 года, 07:59

Покупатели заметили, что в продуктовых магазинах больше не доступны местные овощи, например, морковь. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Некоторые жители не довольны тем, что им приходится покупать импортные товары, поскольку местных овощей в магазинах нет. Многие считают, что от осеннего урожая ничего не осталось. LNT отмечает, что в прошлом году из-за сухого лета в Латвии заметно сократилось количество урожая.

"Наша латвийская морковь закончилась еще в декабре. Стараемся привозить от соседей, из Литвы, чтобы компенсировать отсутствие местной моркови. Конечно, приятнее, когда овощ местный. Мы за латвийских крестьян и мы покупаем у них по максимуму, когда есть урожай", - указала руководитель коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угале.

Кроме того, согласно прогнозам, местные картофель, свекла и капуста могут исчезнуть с прилавков в течение месяца или двух. В предыдущие годы местного урожая хватало до начала лета.

Фото: pixabay.com

Комментарии 12
кот3 часа назад
Мы такое "высокоразвитое"государство,что выращивать овощи и фрукты-не царское дело."Завалили" Европу своим беконом что своему народу мяса не хватает.
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Вацияс буркане2 часа назад
Говнопатриоты уже довел проложили продуктовую тропу до Литвы. Направление Елгава Шяуляй самое популярное направление выходного туризма. Что у латыша не выросло, все в Литве есть и в избытке. Не секрет, что Рими в Елгаве, самый дешёвый в Латвии, тк он конкурирует за латвийских покупателей с магазинами Литвы.
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Евлампий 2 часа назад
Я очень сильно сомневаюсь что в Максиме ВООБЩЕ была когда- то латвийская морковка и картошка, ведь они - тоже патриоты, только не Латвии - а Литвы!!!Да там все овощи - ЛИТОВСКИЕ!!!
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