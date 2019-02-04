﻿ LNT: люди недовольны отсутствием местных овощей в магазинах, Mixnews.lv

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Покупатели заметили, что в продуктовых магазинах больше не доступны местные овощи, например, морковь. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Некоторые жители не довольны тем, что им приходится покупать импортные товары, поскольку местных овощей в магазинах нет. Многие считают, что от осеннего урожая ничего не осталось. LNT отмечает, что в прошлом году из-за сухого лета в Латвии заметно сократилось количество урожая.

"Наша латвийская морковь закончилась еще в декабре. Стараемся привозить от соседей, из Литвы, чтобы компенсировать отсутствие местной моркови. Конечно, приятнее, когда овощ местный. Мы за латвийских крестьян и мы покупаем у них по максимуму, когда есть урожай", - указала руководитель коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угале.

Кроме того, согласно прогнозам, местные картофель, свекла и капуста могут исчезнуть с прилавков в течение месяца или двух. В предыдущие годы местного урожая хватало до начала лета.

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