﻿ Вышла новая книга об истории Латвии во время Второй мировой войны, Mixnews.lv

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Вышла новая книга об истории Латвии во время Второй мировой войны (18)

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Общество | 4 февраля 2019 года, 07:37

На минувшей неделе в продажу поступила новая книга об истории Латвии в годы советской оккупации "В пламени греха и ненависти! Рассказы о Латвии времен Второй Мировой войны" - произведение включает в себя некоторые факты, которые раньше скрывались от общества. Автором книги является историк Улдис Нейбургс. Об этом сообщает телеканал TV3, пишет Skaties.lv .

В книге обобщены рассказы, которые охватывают весь период Второй мировой войны с момента, когда началась война между нацистской Германией и СССР, - с 1941 по 1945 год. Как отмечает автор книги, в советское время многие из обсуждаемых в произведении тем были табу, а историю осознанно умалчивали или искажали.

"Умолчали о бомбардировке Резекне, проведенной советской авиацией на Пасху в 1944 году. Сегодня в Резекне стоит памятник освободителям - местный "Алеша". Но старые жители города назвали его памятником убийцам! Так же и с боями за Елгаву. Если Сталину сообщили, что в июле 1944 года город был освобожден, тогда битвы продолжались еще целую неделю, 80% города было разрушено", - рассказал историк.

Нейбургс собрал материалы о каждом из четырех военных лет, создав сравнительно короткие главы, каждая из которых посвящена какому-то событию или человеку. В качестве одного из самых ярких персонажей книги историк упоминает легионера Эрнеста Лауманиса.

"В отличии от других, которые сломались на допросах, в заключении, согласились работать с КГБ, он таким не был. Он дважды был в лагерях Гулага, дважды был судим. Он был признанным авторитетом в лагерях Мордовии. Увлекался философией, писал трактаты о будущем Латвии. Его целью было не только сохранить свою жизнь, но и думать об экзистенциальным вещам", - отметил Нейбургс.

Во время создания книги автор изучал документы и брал интервью у свидетелей исторических событий. Многие, с кем он общался, тщательно хранили исторические фотографии и материалы во время оккупации. Например, один из его собеседников прятал почти полный комплект издания Latvijas Kareivis в кувшинах для молока.

Комментарии 18
шурик2 часа назад
цитата (взято с 46.лв)Во время войны городу пришлось пережить 11 налетов советской армии, из которых наиболее болезненным стала бомбардировка в ночь на 6 и 7 апреля. В результате безжалостной атаки 80% города было полностью разрушено. По словам очевидцев, огонь, в котором погибал город, был виден на расстоянии 90 км! По примерным подсчетам, во время бомбежки жизни лишились около 70-100 мирных резекненцев.
ребята, вы или число жертв увеличте, или % разрушений понизьте
церковные праздники в СССР не отмечались
знаю про "Битву за Москву", "Битву за Сталинград". про битву за подвал в Елгаве слышу первый раз. город был занят войсками и потом неделю шла чистка сараев, подвалов и т.д. это нормально. а вот т,Сталину врать в 44г. уже не получалось, ибо была структура представителей ставки, которая давала достоверную информацию
3
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История прозаик2 часа назад
А эти черти языческие все плачут, скачут и оглядываются назад... Сколько таких историй было со времен царя Ирода. Бразилия, Куба, Испания, Вьетнам, Ирландия боролись по несколько веков...список до бесконечности. Но самая трогательная мировая история приходит из Латвии, но миру этого не понять.
3
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Том2 часа назад
Ну раз автор титульный - будет у нацистов бестселлером.:)) Так же как и их история успеха, что накорябал Хомяк.
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