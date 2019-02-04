﻿ Вышла новая книга об истории Латвии во время Второй мировой войны, Mixnews.lv

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На минувшей неделе в продажу поступила новая книга об истории Латвии в годы советской оккупации "В пламени греха и ненависти! Рассказы о Латвии времен Второй Мировой войны" - произведение включает в себя некоторые факты, которые раньше скрывались от общества. Автором книги является историк Улдис Нейбургс. Об этом сообщает телеканал TV3, пишет Skaties.lv .

В книге обобщены рассказы, которые охватывают весь период Второй мировой войны с момента, когда началась война между нацистской Германией и СССР, - с 1941 по 1945 год. Как отмечает автор книги, в советское время многие из обсуждаемых в произведении тем были табу, а историю осознанно умалчивали или искажали.

"Умолчали о бомбардировке Резекне, проведенной советской авиацией на Пасху в 1944 году. Сегодня в Резекне стоит памятник освободителям - местный "Алеша". Но старые жители города назвали его памятником убийцам! Так же и с боями за Елгаву. Если Сталину сообщили, что в июле 1944 года город был освобожден, тогда битвы продолжались еще целую неделю, 80% города было разрушено", - рассказал историк.

Нейбургс собрал материалы о каждом из четырех военных лет, создав сравнительно короткие главы, каждая из которых посвящена какому-то событию или человеку. В качестве одного из самых ярких персонажей книги историк упоминает легионера Эрнеста Лауманиса.

"В отличии от других, которые сломались на допросах, в заключении, согласились работать с КГБ, он таким не был. Он дважды был в лагерях Гулага, дважды был судим. Он был признанным авторитетом в лагерях Мордовии. Увлекался философией, писал трактаты о будущем Латвии. Его целью было не только сохранить свою жизнь, но и думать об экзистенциальным вещам", - отметил Нейбургс.

Во время создания книги автор изучал документы и брал интервью у свидетелей исторических событий. Многие, с кем он общался, тщательно хранили исторические фотографии и материалы во время оккупации. Например, один из его собеседников прятал почти полный комплект издания Latvijas Kareivis в кувшинах для молока.