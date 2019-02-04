﻿ Все жалобы на нелояльных учителей оказались необоснованными, Mixnews.lv

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Введенные в 2015 году поправки к Закону об образовании, согласно которым педагоги должны быть лояльными государству и его конституции, еще ни разу не применялись, сообщает передача "Личное дело" на LTV7.

В Латвии еще не был выявлен ни один нелояльный стране учитель, соответственно никого по этой причине не уволили и не наказали. По данным Государственной службы качества образования, за время действия закона в службу на педагогов поступило 9 жалоб. Все они были рассмотрены индивидуально. Часть жалоб была связана с политическими взглядами учителей и недовольством ими со стороны родителей, а в одном случае у учителя в машине на видном месте был размещен флаг Российской федерации.

Однако при рассмотрении каждой жалобы по существу, служба не смогла выявить признаков нелояльности того или иного преподавателя.

"В Конституции оговорены основные ценности, которые у нас есть – государственный язык, единая территория. Если педагог эти ценности не нарушает, не передает противоречивую информацию ученикам, то все нормально", - отметил представитель Государственной службы качества образования Юрис Зивартс.

В Госслужбе качества образования считают, что закон в первую очередь несет превентивную функцию, на что когда-то указывал и инициатор нормы закона, ныне евродепутат Карлис Шадурскис.

«Если преподаватель в сердце нелоялен государству, но он понимает, что если он свои взгляды попытается передать ученикам в прямом или не в прямом виде, то он рискует потерять работу», - отметил экс-министр образования.

Источник: Rus.lsm.lv

Фото: pexels.com