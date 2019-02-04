﻿ "Согласие" проведет митинг на Ратушной площади, Mixnews.lv

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Партия "Согласие" 9 февраля планирует провести митинг в поддержку честных выборов и право рижан самостоятельно выбирать руководителя города, говорится в заявлении партии для СМИ. Как указано в сообщении, опубликованном на странице в Facebook, пикет состоится в 12:00 на Ратушной площади.

""Тройки" из членов партии решают, кто в нашей стране виновен, а кто невиновен. Решения о роспуске думы принимаются националистами на конгрессе партии. С обязательным обещанием вернуть «латышскую Ригу». Рижане участвуют в выборах. Партии, которые в этих выборах выигрывают, дальше руководят столичной думой и несут за это всю ответственность. Без деления на латышей и нелатышей. Это было и остается главным отличием Рижской думы от правительства. У нас же правительство сейчас формируют политические силы, которые выборы проиграли и которые умеют говорить только о красных линиях. Мы должны защитить наше право самим определять свою судьбу! Только вы можете решать, кто работает мэром и какие партии руководят думой", - сказано в сообщении.

Напомним, как ранее писал Mixnews, мэр Риги и лидер партии "Согласие" Нил Ушаков ранее заявил, что если министру охраны среды и регионального развития Юрису Пуце ("Для развития/За!") удастся инициировать роспуск Рижской думы, то "Согласие" оспорит это решение в Конституционном суде.

Фото: facebook.com/saskanaonline