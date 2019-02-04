﻿ All inclusive: администратор в рижской бане предлагала клиентам проституток, Mixnews.lv

Общество |

Отдел Госполиции по борьбе с торговлей людьми 1 февраля задержал за сутенерство администратора одной из рижских бань, пишет портал Diena.lv.

Сотрудница, помимо своих основных обязанностей администратора, предлагала клиентам бани женщин, которые оказывают услуги сексуального характера. По информации полиции, она, работая посредником, забирала часть прибыли себе. Также указывается, что такой вид заработка администратор практикует уже давно.

Сейчас полиция ведет следствие и проверяет, были ли у женщины соучастники. Подозреваемая родилась в 1977 году. До этого она уже попадала в поле зрения полиции за преступление имущественного характера. К задержанной женщине применена мера пресечения, которая не связана с лишением свободы.

Фото: Pixabay.com