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После выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit), путешественники, которые въезжают в Латвии морским или воздушным транспортом, должны будут заплатить налог за товары, стоимость которых превышает 430 евро, об этом сообщила таможенный эксперт Службы госдоходов Ирена Кнока.

Вместе с тем, при пересечении границы, путешественники должны будут декларировать наличные деньги, если их сумма или эквивалент равен или превышает 10 тысяч евро.

Кроме того, авиатранспортом можно ввозить в Латвию 200 сигарет, или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 250 г курительного табака, литр алкогольных напитков или 2 л напитков крепостью до 22% (в том числе, газированные вина. Можно также провезти 4 литра негазированного вина и 16 литвров пива.

В ЕС из "третьих" стран, к которым будет принадлежать Соединенное Королевство после Brexit, запрещено ввозить мясо и мясные продукты, а также молоко и молочные продукты. Это распространяется на корма для животных, в составе которых есть мясо или молоко. На питание для млааденцев правило не распространяется.

Как уже сообщалось, Соединенное Королевство должно выйти из состава ЕС 29 марта.

Фото: Flickr/majjed2008