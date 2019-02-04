﻿ Больше никакого Соловьева: вступил в силу запрет на "Россия РТР", Mixnews.lv

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С сегодняшнего дня, 4 февраля, вступает в силу трехмесячный запрет на ретрансляцию в Латвии телеканала "Россия РТР". Такое решение Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял 31 января.

Изначально официальное издание Latvijas vestniesis сообщало, что запрет вступит в силу 2 февраля, в субботу. Но на выходных многие зрители отмечали, что канал продолжал работать.

Как ранее заявил NEPLP, запрет введен в связи с разжиганием вражды и подстрекательством к войне в передачах этого телеканала "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут".

В распространенном NEPLP заявлении указывается, что, например, 22 мая 2018 года в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" ее ведущий недвусмысленно и неоднократно враждебно высказывался об украинцах, называя их бандеровцами, нацистами, антисемитами и бандитами. В свою очередь в передаче "60 минут" 11 января 2018 года российский политик Владимир Жириновский неоднократно призывал начать военные действия на территории Украины, а также оскорбительно высказывался об украинцах. Перед запретом ретрансляции канала NEPLP провел консультации с латвийскими и международными экспертами, которые заключили, что пропаганда в этих передачах расценивается как разжигание ненависти и вражды по отношению к жителям Украины.

"В условиях гибридной войны рупор кремлевской пропаганды, за которым стоят огромные финансовые ресурсы, использует свои инструменты в разных странах. Об этом свидетельствует тот факт, что "Россия РТР" зарегистрирована не в России, а в Швеции, те есть в ЕС", - подчеркивается в заявлении NEPLP. Совет уведомил о выявленных нарушениях Европейскую комиссию и орган регулирования СМИ Швеции.

Совет подчеркнул, что цель ограничений на ретрансляцию "Россия РТР" - мотивировать зарубежное электронное СМИ в дальнейшем соблюдать латвийские законы. В связи с этим выбран срок три месяца.

В 2016 году НСЭСМИ в связи с повторными нарушениями уже приостанавливал ретрансляцию канала "Россия РТР" на шесть месяцев.