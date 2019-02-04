﻿ Каток на латвийских дорогах: машины съезжают в кювет, Mixnews.lv

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В понедельник, 4 февраля, в Латвии из-за погоды сильно ухудшились условия движения транспорта, а в Латгале одна дорога и вовсе полностью обледенела, сообщается на странице BreakingLV в Twitter.

На видеозаписи изображена покрытая льдом дорога Скайста-Константинова, на ее обочине виден съехавший в кювет грузовик.

Напомним, в Латвии сегодня из-за погодных условий объявлено оранжевое предупреждение. Осадки будут продолжаться в течение всего дня.

Фото: скриншот из видео