﻿ Каток на латвийских дорогах: машины съезжают в кювет, Mixnews.lv

Каток на латвийских дорогах: машины съезжают в кювет
Общество | 4 февраля 2019 года, 16:14
В понедельник, 4 февраля, в Латвии из-за погоды сильно ухудшились условия движения транспорта, а в Латгале одна дорога и вовсе полностью обледенела, сообщается на странице BreakingLV в Twitter.
На видеозаписи изображена покрытая льдом дорога Скайста-Константинова, на ее обочине виден съехавший в кювет грузовик.
Apledojis ceļš Skaista-Konstantinova #Skaista #Krāslava #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) 4 февраля 2019 г.
Aigars Trušelis pic.twitter.com/Dp3ueIawsI
Напомним, в Латвии сегодня из-за погодных условий объявлено оранжевое предупреждение. Осадки будут продолжаться в течение всего дня.
Фото: скриншот из видео