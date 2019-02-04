﻿ Скользкие улицы: удвоилось число травмированных пешеходов, Mixnews.lv

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При переменчивых погодных условиях, когда мороз чередуется с оттепелью и улицы припорошены снегом, медики Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) доставляют в больницы вдвое больше пациентов, чем обычно, сообщила агентству LETA представитель СНМП Арита Рудзите.

Нынешней зимой медики СНМП оказали помощь 257 пострадавшим, получившим травмы в результате падения на обледеневших улицах и тротуарах. Только за последние три дня СНМП доставляла в больницы с различными травмами по 11-17 человек в день.

В конце минувшей недели сотрудники "скорой" доставили в больницы более 40 человек, получивших травмы, упав на скользких поверхностях. В таких случаях люди чаще всего получают переломы рук и ног, но бывают также серьезные травмы головы и спины. Чаще, поскользнувшись, падают пожилые люди, и последствия таких падений у них более тяжелые, рассказала Рудзите.

Медики призывают людей передвигаться по скользким улицам осторожно, не спеша и в устойчивой обуви с нескользящей подошвой, а пожилых людей - также пользоваться тростью или палкой.

За последние недели сотрудники СНМП оказали помощь также четырем пострадавшим от падения с крыш снега и сосулек. Все они были доставлены в больницу с травмами головы.