﻿ Анна и Янис: названы самые популярные имена в Латвии, Mixnews.lv

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Центральное статистическое управление (ЦСУ) опубликовало две карты Латвии, на которых изображено, какие имена были самыми популярными в каждом латвийском городе в 2018 году. Об этом пишет KasJauns.

Например, самым популярным женским именем у рижан стало Елена, а мужским - Александр. Последнее не теряет своей популярности у жителей столицы уже на протяжении многих лет и является одним из самых распространенных.

Между тем, в целом по стране самым популярным женским именем в 2018 году было Анна, а мужским - Янис.

Фото: flickr.com