﻿ Анна и Янис: названы самые популярные имена в Латвии, Mixnews.lv

Анна и Янис: названы самые популярные имена в Латвии (3)
Общество | 4 февраля 2019 года, 17:28
Центральное статистическое управление (ЦСУ) опубликовало две карты Латвии, на которых изображено, какие имена были самыми популярными в каждом латвийском городе в 2018 году. Об этом пишет KasJauns.
Например, самым популярным женским именем у рижан стало Елена, а мужским - Александр. Последнее не теряет своей популярности у жителей столицы уже на протяжении многих лет и является одним из самых распространенных.
Между тем, в целом по стране самым популярным женским именем в 2018 году было Анна, а мужским - Янис.
Фото: flickr.com
Anna un Jānis - skaisti un Latviski vārdi!
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Drīzumā Jāņa vietā nāks Muhammeds - arī ļoti skaists Latvisks vārds!
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Анжела, твоё тоже нечего, мозгов бы ещё
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