﻿ Рейзниеце-Озола предложила свой метод лечения гриппа, Mixnews.lv

Общество |

Депутат Сейма и бывший министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола рассказала своим подписчикам в соцсети Facebook о том, как она предпочитает бороться с гриппом. Видеозапись своего особого метода политик опубликовала у себя на странице.

По словам Рейзниеце-Озолы, самый лучший способ вылечиться от гриппа - это подышать дымом от можжевельника. На видеозаписи депутат продемонстрировала, как именно это нужно делать.

"Бабушкино оружие во время вирусов - дым можжевельника. Можно просто поджечь его для приятного аромата и очищения воздуха в доме. Конечно, руки нужно мыть и комнаты проветривать", - написала политик в комментарии к публикации и напомнила, что с огнем нужно быть особенно осторожными.

Видеозаписью поделились более 300 человек. Некоторые пользователи в комментариях к видео написали, что готовы попробовать предложенный экс-министром метод.

Фото: скриншот из видео