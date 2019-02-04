﻿ Задержан один из "воров в белых комбинезонах", Mixnews.lv

Задержан один из "воров в белых комбинезонах" (6)

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Общество | 4 февраля 2019 года, 18:52

Сотрудники Госполиции с помощью кинолога задержали одного из мужчин, которые, одевшись в белые комбинезоны, обокрали автомат автозаправочной станции (АЗС) на Тейке в Риге, по адресу Бривибас, 386, сообщили в правоохранительных органах.

В ходе расследования полицейские получили доказательства связи мужчины 1989 года рождения со случившимся, и суд в качестве меры пресечения применил к подозреваемому арест. Мужчина был задержан стражами порядка утром того же дня, когда было совершено преступление. Найти подозреваемого полицейским помог кинолог.

Сообщается, что мужчина и ранее попадал в поле зрения полиции в связи с имущественными преступлениями - в основном это были кражи.

На данный момент расследование продолжается, чтобы задержать еще двух участников преступления.

Напомним, 28 января в полицию по телефону позвонили несколько жителей Тейки, сообщив о том, что на местной АЗС звучит сигнализация, а трое мужчин в белых комбинезонах взломали автомат, предназначенный для расчетов за горючее.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили, что из автомата АЗС исчез ящик с деньгами.

Фото: Valsts policija, skaties.lv

Комментарии 6
***2 часа назад
Молодец пёс, надо его в КНАБ и обучить казнокрадов с белыми воротничками выявлять.
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yes1 час назад
тебя тоже надо в кинологи, в качестве четвероногого
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Адельфина1 час назад
в полицию по телефону позвонили несколько жителей Тейки, сообщив о том, что на местной АЗС звучит сигнализация....
______________
А что, Несте уже экономит на своей охране?

Нет, ну так получается, - сигнализация орет, а охрана не едет. И не вызови жители полицию, воры так бы и ускользнули.

Ну и бардак на предприятии. Вот и бери у них бензин....
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