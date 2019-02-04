﻿ Задержан один из "воров в белых комбинезонах", Mixnews.lv

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Сотрудники Госполиции с помощью кинолога задержали одного из мужчин, которые, одевшись в белые комбинезоны, обокрали автомат автозаправочной станции (АЗС) на Тейке в Риге, по адресу Бривибас, 386, сообщили в правоохранительных органах.

В ходе расследования полицейские получили доказательства связи мужчины 1989 года рождения со случившимся, и суд в качестве меры пресечения применил к подозреваемому арест. Мужчина был задержан стражами порядка утром того же дня, когда было совершено преступление. Найти подозреваемого полицейским помог кинолог.

Сообщается, что мужчина и ранее попадал в поле зрения полиции в связи с имущественными преступлениями - в основном это были кражи.

На данный момент расследование продолжается, чтобы задержать еще двух участников преступления.

Напомним, 28 января в полицию по телефону позвонили несколько жителей Тейки, сообщив о том, что на местной АЗС звучит сигнализация, а трое мужчин в белых комбинезонах взломали автомат, предназначенный для расчетов за горючее.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили, что из автомата АЗС исчез ящик с деньгами.

Фото: Valsts policija, skaties.lv