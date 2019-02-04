﻿ Известно, каким каналом в Латвии заменят "Россия РТР", Mixnews.lv

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В связи с принятым Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) решением запретить ретрансляцию телеканала "Россия РТР", предприятие Lattelecom и кабельный оператор Baltcom заменят запрещенный канал "Пятым каналом", свидетельствует информация на сайтах компаний.

Lattelecom сообщает, что ретрансляция телеканала "Россия РТР" прекращена и по интерактивному телевидению Helio, и по наземному. Кроме того, предприятие отмечает, что с 11 февраля канал будет автоматически заменен на "Пятый канал".

Также с 1 феврале будет прекращена ретрансляция каналов "Кинокомедия", "Кухня" и "Родное кино", которые входили российский тематический пакет Helio iTV.

Как указывает Lattelecom, рейтинги этих каналов и так были низкими, кроме того срок договора о правах ретрансляции этих каналов подошел к концу. Предприятие отмечает, что с новыми обладателями прав ретрансляции каналов не удалось договориться о выгодных для зрителей условиях.

В свою очередь Baltcom сообщает, что "Пятый канал" доступен для просмотра на интерактивном, цифровом и аналоговом телевидении с сегодняшнего дня.

Как сообщили агентству LETA в Baltcom, после прекращения трехмесячного срока запрета на ретрансляцию канала, "Россия-РТР" снова будет доступен зрителям, так как спрос на него остается большим.

Напомним, 4 февраля вступил в силу трехмесячный запрет на ретрансляцию в Латвии телеканала "Россия РТР". Такое решение NEPLP принял 31 января.

Как ранее заявил NEPLP, запрет введен в связи с разжиганием вражды и подстрекательством к войне в передачах этого телеканала "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут".