﻿ В Юрмалциемсе на берег вынесло старинную бочку, Mixnews.lv

Общество |

Недалеко от Лиепаи, в Юрмалциемсе, на побережье волны выбросило на берег бочку, возраст которой может составлять более сотни лет. Об этом пишет портал Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Отмечается, что вероятнее всего бочка сделана из дуба, кроме того она не имеет ни единой металической детали. Как рассказал журналистам нашедший бочку Рихард Даугавиетис, содержимое бочки имеет бледно желтоватый цвет, жирную консистенцию и напоминает свечной стеарин. Объем бочки составляет около 100 литров.

Историки, которые изучили снимки бочки, допускают, что речь может идти о ценном археологическом предмете.

Руководитель Отдела мореходства Рижского музея истории и мореходства Андрис Цекулс рассказал журналистам, что такие бочки использовались для перевозки жирных веществ, но, возможно, в них перевозили и химические субстанции.

По его словам, бочка могла быть сделана в 19-м веке, такие бочки грузили на парусники.

Как отмечает LNT, вероятнее всего бочку принесло в Юрмалциемс с Бернатского мыса или с опасного для мореходства Акменсрагса.

Фото: Skaties.lv/Rihards Daugavietis