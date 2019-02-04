﻿ Bezvests.lv провели учения совместно с производителем дронов ATLAS, Mixnews.lv

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В воскресенье, 3 февраля, состоялся первый совместный учебный семинар латвийского компании по производству дронов ATLAS и добровольцев Bezvests.lv, сообщается на странице организации в Facebook.

На обучение управлению дронами высокой мощности также приехали дистрибьютеры из Турции и Южной Кореи. Специалисты компании ATLAS провели для них курс теории и практики по управлению беспилотными летательными аппаратами.

Сначала был проведен ознакомительный курс о технических характеристиках и возможностях трикоптеров, далее дистрибьютерам была предоставлена возможность применить свои знания на практике - в управлении дроном.

Производители беспилотников рассказали и об уникальных возможностях их применения. В частности, для поисков пропавших людей.

Кроме того о своем опыте применения дронов в поисках людей в течение года южно-корейским и турецким инженерам рассказали добровольцы поисковой организации Bezvests.lv.

По словам волонтеров, им удалось раскрыть новые, ранее неиспользуемые возможности дронов. У добровольцев была возможность убедиться на практике в том, как работают беспилотники в ночное и дневное время, заявили в Bezvests.lv.

В свою очередь инструкторы поиска Евгений Корсунь и Антон Шишко рассказали курсантам о том, как с помощью дрона, оборудованного термокамерой, добровольцам удалось найти пропавшего человека. Добровольцы смогли увидеть женщину, которая ушла из пансионата и заблудилась, с высоты во время поискового мероприятия именно благодаря уникальным возможностям трикоптера, произведенного компанией ATLAS.

Добровольцы показали видеоматериалы, на которых с высоты запечатлен счастливый момент поиска, когда пропавшая женщина была найдена живой.

Далее инженеров из Турции и Южной Кореи ждали практические учения: под руководством инструкторов поиска от Bezvests.lv они смогли на практике убедиться, как происходят поиски человека в лесу. Каждый курсант смог побывать и на месте пропавшего, и на месте поисковика, который находит человека с высоты с помощью дрона, оснащенного мощной видеокамерой и тепловизором.

Как отмечает Bezvests.lv, ценные полученные знания зарубежные дистрибьютеры смогут передать своим соотечественникам - сотрудникам службы спасения, полиции и пожарным, чтобы поиски пропавших людей были более эффективными, особенно с помощью беспилотников ATLAS.

Между тем руководитель ATLAS Иван Толчинский рассказал Bezvests.lv о том, что обучение специалистов продолжится и в ближайшее время занятия пройдут у других зарубежных групп.

Фото: Bezvests.lv