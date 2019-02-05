﻿ TV3: жители смогут "проголосовать" за законопроекты Сейма, Mixnews.lv

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Создатели портала общественных инициатив Manabalss.lv открыли новую онлайн-платформу, предусмотренную для того, чтобы жители Латвии могли проголосовать за те же законопроекты, которые рассматривают депутаты Сейма. Об этом сообщает телеканал TV3.

Таким образом основатели Manabalss.lv надеятся поспособствовать диалогу между политиками и обществом. Как отмечают журналисты, в Сейме это вызвало опасения того, что данная инициатива может создать политическое давление на депутатов.

TV3 указывает, что портал ParVaiPret.lv действует параллельно голосованиям в парламенте. На сайте жители могут сами высказать свое мнение о законопроектах, рассматриваемых в Сейме и сравнить свою позицию с голосованием депутатов. В свою очередь политики смогут узнать о том, что думает электорат.

Сообщается, что актуальные вопросы, по которым будет голосовать Сейм во втором и третьем чтениях, портал будет публиковать каждую неделю.

"Мы хотим сделать акцент на тех законопроектах, которые больше основаны на идеологии. Начнем с более простого. Например, можно ли увольнять педагогов за нелояльность. Этот законопроект конкретен и не просит того, чтобы углубляться в юридический текст из 30 страниц", - заявил глава организации Manabalss Имант Брейдакс.

Как отмечают журналисты TV3, портал будет работать подобно Manabalss.lv - перед голосованием нужно будет зарегистрироваться на сайте и один человек может проголосовать только один раз. В будущем также можно будет проголосовать и за решения самоуправлений.

Однако в Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям, в которую и поступают инициативы Manabalss.lv с наибольшим количеством подписей, к новому порталу отнеслись с опасением, сообщает телеканал.

"Допустим, речь идет о том, начинать ли обучение в школе с шести лет. Если один активный слой общества проголосует так или иначе, не анализируя и не слушая экспертов, это может превратиться в давление со стороны общества. Мы можем попасть под влияние анархии", - считает руководитель комиссии Янина Курсите-Пакуле.

Как сообщает TV3, в течение восьми лет с начала существования Manabalss.lv, благодаря инициативе жителей, из 38 поправок к закону, которые были поданы в Сейм, 26 законов были изменены.

Фото: flickr.com/saeima