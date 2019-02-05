﻿ Мать известили о смерти сына в больнице спустя 47 дней, Mixnews.lv

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Из-за нехватки информации и проблем с коммуникацией рижанка Ингрида Ритиня узнала о смерти собственного сына Эрвина Станке только спустя 47 дней после его кончины в Рижской клинической университетской больнице им. Страдиня. Информацию о гибели пропавшего женщине сообщила полиция за день до его кремации. Об этом сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу 4.studija Латвийского телевидения.

Отмечается, что сын Ингриды попал в больницу 20 апреля 2018 года с пневмонией. Мужчина был крайне ослаблен.

По словам женщинам, на момент пропажи ее сын не брал трубку, и она подумала, что он решил побыть наедине со своими мыслями.

Как отмечают журналисты, сын Ингриды скончался в больнице им. Страдиня 3 мая прошлого года. О кончине Эрвина матери никто ничего не сообщил. 24 мая женщина написала заявление в полицию о пропаже сына. На тот момент Ингриде сообщили, что ее сына нет в списках мертвых. Однако 19 июня женщине пришло извещение о смерти Эрвина.

Как рассказала журналистам сама Ингрида, стражи порядка узнали о кончине Эрвина от похоронного бюро, поскольку покойного нужно было кремировать. Захоронить его собирались на Яунциемском кладбище.

Сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что заявление о пропаже Эрвина Станке действительно поступило в полицию. Однако ни одно из медучреждений не смогло предоставить информацию о пропавшем мужчине, поскольку на тот момент он мог находиться в морге.

По словам полиции, 28 мая было начато дело о поисках Эрвина, а на следующий день была получена информация о том, что пропавший все еще жив. Однако 19 июня 2018 года полиция была оповещена о том, что мужчина умер 3 мая 2018 года.

Между тем, юрист больницы Страдиня Ингуна Рушениеце указала, что закон о правах пациентов не позволяет предоставлять о них никаких сведений без их согласия.

"Поступив в больницу, пациент указывает список лиц, с которыми связываться в процессе лечения. Конечно, закон о правах пациентов предусматривает его право на получение поддержки семьи. Если же у пациента такого желания нет, больница не обязана искать его родственников", - пояснила юрист.

В больнице им. Страдиня указали, что поиски родственников пациента начинаются только в том случае, если его состояние ухудшается. По словам Рушениеце, в данном случае мужчина не хотел, чтобы его родственники были оповещены. Медики не стали настаивать на том, чтобы сообщить близким Эрвина о его болезни, поскольку при нем были документы и вел он себя адекватно.

Как отмечают журналисты, если смерть пациента наступает в межучреждении, лечащий или дежурный врач должен сообщить о его смерти родственникам, однако в конкретном случае этого не произошло.

"Пациент заявил, что у него нет контакта с близкими и он живет в приюте. И врач написал для патологического обследования – родственников нет. По словам пациента: у меня никого нет, я живу в приюте", - отметила юрист.

Кроме того, Рушениеце выразила сомнения в том, что правоохранительные органы связывались с больницей им. Страдиня. Юрист отметила, что если бы полиция связалась с медучреждением, им была бы предоставлена информация о смерти Эрвина.

Сообщается, что по факту случившегося начато дисциплинарное дело.

Фото: pexels.com