﻿ Сообщайте о нарушениях! В Латвии появилось приложение Drošs internets, Mixnews.lv

Общество |

Латвийцев призывают обращать внимание на нелегальное содержание или нарушения в интернете и сообщать об этом через новое мобильное приложение Drošs internets ("Безопасный интернет").

Согласно опросу Norstat Latvija и Латвийского центра безопасного интернета (ЛЦБИ), каждый второй сталкивался с нарушениями в интернете. Среди нарушений были названы шантаж или угрозы, мошеннические финансовые схемы, эмоциональное насилие, нелегальная и без предупреждения об ограничении по возрасту порнография.

Кроме того, каждый седьмой признал, что в интернете знакомился с человеком, который, используя ненастоящий профиль, выдавал себя за кого-то другого. Почти половина отметила, что, возможно, их дети оказывались в похожих ситуациях.

ЛЦБИ ежегодно получает в среднем 500 сообщений о замеченных в интернете нарушениях. Призывая использовать новое мобильное приложение Drošs internets, центр прогнозирует, что число сообщений вырастет. С его помощью можно рассказать об эмоциональном насилии или финансовом мошенничестве, о материалах, где изображено сексуальное насилие над детьми, и другом нелегальном содержании.

Приложение также дает возможность найти ответы на часто задаваемые вопросы, например, как поступить, если кто-то получил доступ к моему аккаунту в социальной сети и поменял пароль.

Опыт ЛЦБИ показывает, что чаще всего обращаются пострадавшие от вымогательства денег, чтобы не были опубликованы материалы, компрометирующие пострадавшего. Нередко за помощью обращаются родители, поскольку их дети пострадали от травли в интернете.

Источник: Rus.lsm.lv

Фото: Pexels.com