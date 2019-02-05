﻿ Дело о взятках Римшевича все еще не передано в суд, Mixnews.lv

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Президент Банка Латвии Илмар Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс начали давать показания, поэтому рассмотрение начатого против них дела о взятках затянулось, заявил в эфире LTV генеральный прокурор Эрик Калнмейерс.

Он напомнил, что надзирающая за делом прокурор Виорика Йиргена планировала передать его в суд еще в 2018 году, но такой прогноз высказывался в условиях, когда ни один из подозреваемых показаний не давал. Позже оба начали давать показания, соответственно, появилась новая подлежащая проверке информация, и дело затянулось.

По словам Калнмейерса, сейчас никаких прогнозов по продвижению дела нет. Прокурор работает и проверяет показания.

Как ранее сообщила прокурор Йиргена, дело против Римшевича и Мартинсонса начато по заявлениям двух акционеров Trasta komercbanka (TKB).

Римшевичу обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона о взяточничестве. Мартинсонсу также обвинение предъявлено по этой же статье, но в поддержке взяточничества. Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 11 лет.