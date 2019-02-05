﻿ Латвийцы быстрее всех в ЕС теряют здоровье, Mixnews.lv

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В 2016 году в Евросоюзе большинство женщин чувствовали себя здоровыми до 64,2 лет, а мужчины до 63,5 лет. Это 77% всей продолжительности жизни для женщин и 81% для мужчин, сообщает Eurostat. Продолжительность жизни женщин в странах ЕС была в среднем на 5,4 года больше, чем у мужчин.

Дольше всего хорошее здоровье сохраняют жители Швеции - 73,3 года для женщин, 73 года для мужчин. А меньше всех - жители Латвии - 54,9 для женщин и 52,3 для мужчин. Стоит отметить, что разница со шведами составляет около 20 лет.

При этом после того, как латвийские женщины теряют здоровье, они в среднем живут на десять лет дольше мужчин.

Напомним, как ранее писал Mixnews, со следующего года на пенсию смогут выходить люди, достигшие возраста 63 года и шесть месяцев, если их страховой стаж составляет не менее 15 лет. К 2025 году пенсионный возраст в Латвии достигнет 65 лет.

Фото: Pixabay.com