﻿ Нарушая закон: работодатели не пишут в объявлениях размер зарплаты, Mixnews.lv

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Согласно вступившим в силу поправкам к Закону о труде, работодатели обязаны в объявления о работе вписывать предлагаемый размер зарплаты или амплитуду ставок часового тарифа. Однако передача Bez tabu сообщает, что до сих пор на сайтах с вакансиями размер оклада не указывается, пишет Skaties.lv.

К журналистам передачи обратилась Инга, которая пожаловалась на портал Ss.com, отметив, что там ничего не сообщается о вознаграждении для потенциального сотрудника.

В Государственной трудовой инспекции пояснили, что обратят внимание на поступившую жалобу.

"Государственная инспекция труда реагирует на возможные нарушения в отношении заработной платы, если получены жалобы. Это новое требование является обязательным для всех работодателей, и никаких исключений нет. Если мы получаем такие жалобы и констатируем нарушения, мы можем применить административное взыскание, но каждый случай оценивается индивидуально. У нас сейчас нет таких ресурсов, чтобы мы могли специально поставить людей непосредственно для надзора за порталами, но на каждую конкретную жалобу мы реагируем», - пояснила представитель инспекции Мэгия Экертте.

Напомним, как ранее писал Mixnews, с 28 ноября 2018 года вступили в силу поправки к Закону о труде, которые предусматривают, что в объявлении обязательно должна быть указана заработная плата.