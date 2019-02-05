﻿ Латвийские ученые изобрели заменяющий пенопласт материал, Mixnews.lv

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Ученым Рижского технического университета (РТУ) удалось создать новый тип упаковки, который в будущем может заменить пенопласт. По словам исследователей, созданный из хвойных иголок материал, например, мог бы использоваться для утепления зданий, пишет Rus.lsm.lv.

Ученые разработали вещество, из которого можно изготавливать твердые пластины. Их, в свою очередь, можно использовать при производстве коробок.

«Термоупаковка – это такой ящик, состоящий из пластин. Внутри можно размещать продукты, которым необходимо обеспечить стабильную температуру», - пояснила ведущий исследователь защиты среды и теплосистем РТУ Индра Муйжниеце.

Примерно через полтора года можно будет приступать к производству такой термоупаковки.

«Главным образом мы ориентируемся на рынок фармакологии. Для лекарств и других продуктов, которые к этому чувствительны, важно обеспечить, чтобы не было резких перепадов температуры, например, при транспортировке, которая в основном происходит при помощи самолетов», - сказала научный сотрудник РТУ Лаума Жихаре.

В такой упаковке можно было бы хранить образцы крови, вакцины, косметику и даже отдельные продукты питания. Вторая отрасль, где можно было бы использовать полученный материал – утепление зданий.

Сейчас ученые экспериментируют с составом в поисках наиболее оптимальной комбинации для производства нового вещества. Расчеты свидетельствуют, что производство не будет дорогим.

«Если здание утепляется снаружи, люди бы больше хотели, чтобы в квартирах или домах снаружи был теплоизоляционный материал органического происхождения. Мы изучаем возможности стен аккумулировать влагу. У органических материалов есть великолепное свойство – они могут поглотить влагу, как губка, а затем высохнуть. Это происходит быстро, что несвойственно теплоизоляционным материалам фоссильного происхождения», - дополнила профессор РТУ Анда Блумберга.

Фото: Pxhere.com