﻿ Каждый пятый школьник в Латвии подвергается насилию, Mixnews.lv

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Насилие в учебных заведениях по-прежнему остается повседневным явлением, что подтверждают и цифры - каждую неделю от нападок ровесников страдают около 20% детей, пишет Nra.lv.

Несмотря на то, что в школах есть правила внутреннего распорядка, и ответственные органы со своей стороны тоже действуют, агрессия не уменьшается, отмечает издание.

Одна из причин - нет общей системы, проблемы решаются "от проекта к проекту". По данным Государственной службы качества образования, насилие в школах является проблемой. Так, в 2016 году с насилием в целом было связано 6,3% (65) всех случаев, указанных в заявлениях.

Представитель Государственной инспекции защиты прав детей Инга Миллере подтвердила, что насилие в школах частое явление. По ее словам, одной из причин является телевидение и интернет.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в Лиепае подростки неоднократно попадались на драках. Чтобы обсудить ситуацию в связи с конфликтами школьников, председатель Лиепайской думы Янис Вилнитис встретился с представителями Госполиции и муниципальной полиции.