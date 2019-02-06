﻿ Готовьтесь! Трудовая инспекция нагрянет с проверками на производства, Mixnews.lv

Готовьтесь! Трудовая инспекция нагрянет с проверками на производства (3)

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Общество | 6 февраля 2019 года, 10:53

Государственная инспекция по труду (ГИТ) начнет тематические проверки в обрабатывающей промышленности - проверяться будут пищевые, деревообрабатывающие и металлообрабатывающие предприятия.

ГИТ отмечает, что в последние годы в этих отраслях значительно выросло количество несчастных случаев при работе на оборудовании. Работники режут себе пальцы и ладони острыми предметами, подходят слишком быстро к вращающемуся оборудованию, куда попадают их одежда и руки.

Также несчастные случаи происходят при чистке или ремонте оборудования, если оно не выключено. Самая частая причина несчастных случаев при работе с оборудованием - невнимательные или необдуманные действия, а также работа с небезопасным оборудованием. Количество таких несчастных случаев по сравнению с 2017 годом выросло на 15%.

В ходе проверок ГИТ усиленное внимание будет уделено именно оборудованию - закрыты ли движущиеся части станков, проводился ли техосмотр оборудования, обучены ли работники, размещены ли предупредительные знаки.

Комментарии 3
Патриот 15 минут назад
Деньги после Нового года закончились приходится терроризировать бизнес! И будут терроризировать до тех пор пока окончательно все не сбегут с этой дрепанной страны!
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Patriot11 минут назад
Tev beigusies nauda? Varu palìdzet matriàli. Uzràdi savu kontu un es tev pàrskaitìsu 5 eiro maizìtei.
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Patriot18 минут назад
Valsts Darba inspekcijai vajadzètu lielàku uzmanìbu pievèrst darba nèmèju aizsardzìbai. Iespèjams tacu izveidot tàdus apstàklus, ka darba devèjs pat domàt negribès par aploksnu naudàm un nelegàlo nodarbinàtìbu.
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