﻿ NEPLP: если не найдут средств, то Латвийское радио 4 могут закрыть, Mixnews.lv

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На заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам обсуждалось возможное закрытие Латвийского радио 4 и русской и английской версий портала "lsm.lv" из-за нехватки средств.

Как рассказал член Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш, на заседании правительства поступили сигналы о том, что в 2019 году могут быть не изысканы средства на программу "План реализации политики национальной идентичности, гражданского общества и интеграции", из которой обеспечивается работа Латвийского радио 4, а также русской и английской версий портала lsm.lv.

Средства на содержание упомянутых СМИ уже несколько лет выделялись из этой программы, которая не включена в бюджетную базу. В этом году Латвийскому радио 4 нужно примерно 191 тыс. евро, английской и русской версиям "lsm.lv" - 121 тыс. евро. Также могут быть прекращена работа и латгальских СМИ, тоже финансируемых из данной программы.

По словам Аболиньша, если средства не будут предоставлены, существует риск закрытия упомянутых СМИ.

Председатель комиссии Артус Кайминьш напомнил, что Латвийское радио 4 имеет самый высокий рейтинг в русскоязычной аудитории Латвии. По словам Кайминьша, отнимать средства у этих каналов - это табу.

"Нельзя трогать эти деньги. Они менее ценны, чем то, что получают люди с точки зрения контента и безопасности", - сказал депутат.

Председатель правления Латвийского радио Уна Клапкалне пояснила, что финансирование русскоязычного контента Латвийского радио долго велось из средств на приоритетные меры, а в бюджетную базу так и не было включен.

Так как бюджет 2019 года все еще не утвержден, пока работа Латвийского радио 4 финансируется из внутренних ресурсов, но этих денег больше нет.

Фото: flickr.com/adavey