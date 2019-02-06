﻿ Иесалниекс "разрешил" русским между собой говорить по-русски, Mixnews.lv

Общество |

Депутат Сейма Янис Иесалниекс (Национальное объединение Visu Latvijai!-TB/LNNK) в эфире телеканала Riga TV24 заявил, что жители Латвии могут общаться по-русски между собой, но не должны требовать знаний этого языка на рабочих местах.

«Когда русские говорят между собой по-русски мне это не мешает, но, не буду говорить про себя, но если молодые латыши идут на собеседование по работе в сфере обслуживания, а от них требуют знания русского, то это неправильно. Только если он собирается работать в туризме, тогда да», - сказал Иесалниекс.

Он возмущен, что многие в Латвии считают такую ситуацию нормальной.

«Очень много таких ситуаций, когда в рижских микрорайонах от продавщиц или грузчиков требуют знаний русского, поскольку так принято в нашем двуязычном обществе. Таких вакансий полно. Это, мне кажется, неправильно и нужно изменить», - сказал депутат.

Фото: facebook.com/janis.iesalnieks.LV