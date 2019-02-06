﻿ "Не хватает на пеленки": родители детей-инвалидов возмущены размером пособий, Mixnews.lv

Общество |

В среду, 6 февраля, Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам провела заседание, на котором обсуждалась необходимость повысить пособие для тех людей, кто является инвалидом с детства. Руководителю комиссии Андрису Скриде поручено ответственному министерству уже на следующей неделе предложить решение этой проблемы. Об этом пишет KasJauns.

На заседании комиссии выступали родители детей с инвалидностью, которые заявили, что средств на уход за ребенком после того, как тот достигает совершеннолетия не достаточно. По словам родителей, что сумма пособия гораздо меньше, чем выделяется на содержание одного человека в спецучреждении - около 1000 евро.

Родители отметили, что они готовы подарить запланированную прибавку к пособию в размере 10 евро Министерству благосостояния, поскольку этих денег не хватает даже на покупку пеленок.

Саласпилсское общество детей и молодых людей с инвалидностью Zelta Atslēdziņa предлагает увеличить нынешнее пособие от 213 евро до размера минимальной зарплаты, которая на данный момент составляет 430 евро. Представитель Минблага Элина Целминя отметила, что, согласно подсчетам самого общества, на эти нужды понадобится около восьми миллионов в год.

Парламентский секретарь Минблага Роберт Спручс (KPV LV) пояснил журналистам, что в этом году можно добиться частичного увеличения пособия, но пока неизвестно, на сколько оно будет увеличено.

Председатель комиссии Андрис Скриде указал, что на следующей неделе он ждет от Минблага предложений для решения ситуации и информацию о приоритетах.

Кроме того сообщается, что на заседании было раскритиковано отсутствие министра благосостояния Рамоны Петравичи. На это указал депутат Сейма Андрей Клементьев, заявив, что у министра нет прав отказать работодателю на приглашение ответить на вопросы.

Спручс отметил, что у министра во время заседания комиссии была запланирована встреча с представителями прессы. Он пообещал, что на следующем заседании Петравича будет присутствовать.

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