﻿ Закон не позволяет: у Ратуши сможет пройти только один пикет, Mixnews.lv

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Рижская дума будет вынуждена отклонить инициативу Национального объединения провести пикет в то же время и в том же месте, что и митинг, который запланирован партией "Согласие". Разрешить проводить два пикета сразу не позволяет закон. Об этом пишет портал rus.delfi.lv .

Представитель городского самоуправления Угис Видаускис рассказал журналистам о том, что пока в думу не поступала официальная заявка от нацблока на проведение митинга. Как только официальная заявка будет получена, исполнительный директор Риги Юрис Радзевич запросит рекомендации правоохранительных органов, и, возможно, встретится с организаторами митинга.

Как ранее писал Mixnews, с 12.00 до 15.00 "Согласие" проведет пикет в поддержку честных выборов и права рижан самостоятельно выбирать руководителя города. В это же время участники митинга нацблока намерены требовать отставки Ушакова и провести свою акцию протеста. В свою очередь, представители Русского союза Латвии заявили о намерении поддержать мэра Риги.

Как заявил руководитель рижского отделения Национального объединения Дайнис Лоцис, способ, как организован пикет в поддержку Ушакова, для многих рижан неприемлем, поэтому нацобъединение хочет предложить людям "возможность выразить свое мнение".

"Рига уже давно заслуживает лучшего и более честного руководства", - сказал политик.

В свою очередь, сопредседатель РСЛ, евродепутаат Мирослав Митрофанов заявил, что часть членов РСЛ примет участие в митинге, чтобы выразить свою позицию.

"Мы выступаем за принципы народовластия, за равные права для латышского большинства и русского меньшинства, в том числе — за сохранение системы образования на русском языке, сохранение школ нацменьшинств", — подчеркнул Митрофанов.

Между тем, мэр Риги Нил Ушаков на своей странице Facebook указал, что Национальное объединение выступает только за латышскую Ригу и пытается распустить столичную думу решением своего партийного конгресса.

Как сообщалось, в митинге "Согласия" примут участие примерно 1000 человек. Цель акции - дать возможность людям высказаться о том, что происходит в государстве и Рижской думе.

Фото: twitter.com