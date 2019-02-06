﻿ Закон не позволяет: у Ратуши сможет пройти только один пикет, Mixnews.lv

Закон не позволяет: у Ратуши сможет пройти только один пикет (6)

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Общество | 6 февраля 2019 года, 17:09

Рижская дума будет вынуждена отклонить инициативу Национального объединения провести пикет в то же время и в том же месте, что и митинг, который запланирован партией "Согласие". Разрешить проводить два пикета сразу не позволяет закон. Об этом пишет портал rus.delfi.lv .

Представитель городского самоуправления Угис Видаускис рассказал журналистам о том, что пока в думу не поступала официальная заявка от нацблока на проведение митинга. Как только официальная заявка будет получена, исполнительный директор Риги Юрис Радзевич запросит рекомендации правоохранительных органов, и, возможно, встретится с организаторами митинга.

Как ранее писал Mixnews, с 12.00 до 15.00 "Согласие" проведет пикет в поддержку честных выборов и права рижан самостоятельно выбирать руководителя города. В это же время участники митинга нацблока намерены требовать отставки Ушакова и провести свою акцию протеста. В свою очередь, представители Русского союза Латвии заявили о намерении поддержать мэра Риги.

Как заявил руководитель рижского отделения Национального объединения Дайнис Лоцис, способ, как организован пикет в поддержку Ушакова, для многих рижан неприемлем, поэтому нацобъединение хочет предложить людям "возможность выразить свое мнение".

"Рига уже давно заслуживает лучшего и более честного руководства", - сказал политик.

В свою очередь, сопредседатель РСЛ, евродепутаат Мирослав Митрофанов заявил, что часть членов РСЛ примет участие в митинге, чтобы выразить свою позицию.

"Мы выступаем за принципы народовластия, за равные права для латышского большинства и русского меньшинства, в том числе — за сохранение системы образования на русском языке, сохранение школ нацменьшинств", — подчеркнул Митрофанов.

Между тем, мэр Риги Нил Ушаков на своей странице Facebook указал, что Национальное объединение выступает только за латышскую Ригу и пытается распустить столичную думу решением своего партийного конгресса.

Как сообщалось, в митинге "Согласия" примут участие примерно 1000 человек. Цель акции - дать возможность людям высказаться о том, что происходит в государстве и Рижской думе.

Фото: twitter.com

Комментарии 6
Бирюк29 минут назад
Массовая драчка отменяется, а как быть со ставками, ведь не узнаем же победителя в глобальном противостоянии. А как хорошо все начиналось: атмода, гражданство, сертификаты, профессия, язык, а тут стрельбу из пушек по воробьям отменяют, калибр видители не тот. А напряг то никуда не деть, ведь лжепатриоты, вне зависимости от окраски, представляют, на сегодня, большую опасность.
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Patriot38 минут назад
Latviešu Patriots отвечает Patriot
16 минут назад
Tev tik tiešām ir šizofrēnija, es nekad neesmu fotografēties pie Sema ar ausaini galvā Ha Ha Ha Ej konsultēties ar psihiatru:)
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Patriot отвечает Latviešu Patriots
5 минут назад
Vai tik tev pašam nav pie tā daktera jāaiziet

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=345547816279688&set=a.149252655909206&type=3&theater

Tas dirsējs, kas sevi nosaucis par Austri Dortholcu nez kāpēc dirš taviem vārdiem, gan facebukā, gan vesti.lv
Viņš arī piekrīt un atbalsta.
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Patriot23 минуты назад
Un nez kàpèc tiesi Austris Dortholcs skaitàs kà darba nèmèjs Latvijas Pastà
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