﻿ Задержанный ранее экс-глава KNAB освобожден, Mixnews.lv

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Бывший начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Нормунд Вилнитис освобожден после двух суток задержания. Однако, как сообщает телеканал LNT, экс-глава KNAB и его адвокат Алла Игнатьева отказались комментировать детали дела.

Теперь до Вилнитиса можно дозвониться, но все заданные журналистами вопросы он переадресовал своему адвокату.

Игнатьева подтвердила телеканалу LNT, что Вилнитис был задержан Управлением Госполиции по предотвращению экономических преступлений и через 48 часов с момента задержания он был отпущен на свободу. Адвокат не рассказала о причинах задержаниях, а также не упомянула того, применен ли к экс-главе KNAB какой-либо статус.

"Ему не предъявлены обвинения, но я воздержусь от более развернутых комментариев, поскольку считаю, что на данный момент ситуация решена. Его отпустили после того как мы дали показания", - указала Игнатьева.

Напомним, Вилнитис был задержан 4 февраля. Он стал начальником KNAB в 2009 году и был освобожден Сеймом от этой должности в 2011 году. Тогда специальная комиссия под руководством генерального прокурора Эрика Калнмейерса в течение трех месяцев оценивала соответствие Вилнитиса занимаемой должности и пришла к выводу, что должности он не соответствует, так как допустил ряд нарушений.

Согласно данным Firmas.lv, в настоящее время Вилнитису принадлежат компании Information agency и NV & Co. Information agency имеет лицензию детективного агентства, а сам Вилнитис является сертифицированным детективом.

Фото: facebook.com/Normunds.Vilnitis