﻿ Дождь и снег осложняют передвижение по дорогам, Mixnews.lv

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В четверг в Латвии начиная с западных районов небо затянуто облаками, и во многих местах ожидаются дождь и снег.

В четверг температура повысится до -1..+3 градусов.

В Риге в четверг будет облачно, местам небольшие осадки. Температура ночью опустится до -5 градусов, в пригородах до -8, днем потеплеет до +1..+2 градусов.

По данным ГАО Latvijas valsts ceļi, в четверг утром существенно затруднено движение по главным и региональным дорогам Латвии. Наиболее сложная обстановка сложилась в центральных районах и на западе страны.

В Видземе сложные условия для передвижения автотранспорта зафиксированы только на Таллиннском шоссе.

В Латгалии состояние всех дорог удовлетворительное. В окрестностях Риги снег и обледенение затрудняют движение в радиусе 20 км от столицы.

В Земгале и Курземе на данный час осложнено передвижение автотранспорта по всем главным дорогам. Исключение составляет лишь Баусское шоссе на участке от Иецавы до границы Литвы.

На расчистку дорог направлена 81 единица спецтехники Latvijas autoceļu uzturētājs.