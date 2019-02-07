﻿ Журналист: отставка русского мэра поставит под угрозу национальную безопасность, Mixnews.lv

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Вопрос, сможет ли Нил Ушаков сохранить власть в Риге, без преувеличения, имеет общенациональное значение, пишет политический обозреватель портала rus.delfi.lv Александра Полещук. По ее мнению, возможная отставка мэра может стать вопросом национальной безопасности.

Журналист напоминает, что ситуация с политическими правами национальных меньшинств в Латвии, в частности, русскоязычных, уже давно вызывает тревогу.

«За неполные 30 лет новейшей истории в Латвии был только один русский мэр Нил Ушаков и один русский министр Вячеслав Домбровский. Проблема отсутствия во власти русскоязычных — более трети населении страны — становится вопросом национальной безопасности. Неграждане в Латвии лишены права голоса даже на муниципальном уровне (в соседней Эстонии на выборах самоуправлений неграждане голосуют, в Литве вопрос гражданства был решен по "нулевому варианту"), а новая реформа школ нацменьшинств при неудачном исполнении (с учетом дефицита педагогов и методик) может еще больше отдалить от государства и его институтов молодое поколение нелатышей», - считает автор.

По мнению журналиста, отставка Ушакова в данном случае может стать «последней каплей» для многих.

«До сих пор блестящая политическая карьера Нила Ушакова выполняла компенсационную функцию для русскоязычных, мотивировала их следить за происходящим в городе и стране, ходить на выборы, участвовать в политических процессах. Закат звезды первого русского мэра (и отсутствие альтернативного лидера) может стать началом эпохи окончательного разочарования и отчуждения», - пишет Александра Полещук.