﻿ Журналист: отставка русского мэра поставит под угрозу национальную безопасность, Mixnews.lv

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Журналист: отставка русского мэра поставит под угрозу национальную безопасность (77)

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Общество | 7 февраля 2019 года, 11:21

Вопрос, сможет ли Нил Ушаков сохранить власть в Риге, без преувеличения, имеет общенациональное значение, пишет политический обозреватель портала rus.delfi.lv Александра Полещук. По ее мнению, возможная отставка мэра может стать вопросом национальной безопасности.

Журналист напоминает, что ситуация с политическими правами национальных меньшинств в Латвии, в частности, русскоязычных, уже давно вызывает тревогу.

«За неполные 30 лет новейшей истории в Латвии был только один русский мэр Нил Ушаков и один русский министр Вячеслав Домбровский. Проблема отсутствия во власти русскоязычных — более трети населении страны — становится вопросом национальной безопасности. Неграждане в Латвии лишены права голоса даже на муниципальном уровне (в соседней Эстонии на выборах самоуправлений неграждане голосуют, в Литве вопрос гражданства был решен по "нулевому варианту"), а новая реформа школ нацменьшинств при неудачном исполнении (с учетом дефицита педагогов и методик) может еще больше отдалить от государства и его институтов молодое поколение нелатышей», - считает автор.

По мнению журналиста, отставка Ушакова в данном случае может стать «последней каплей» для многих.

«До сих пор блестящая политическая карьера Нила Ушакова выполняла компенсационную функцию для русскоязычных, мотивировала их следить за происходящим в городе и стране, ходить на выборы, участвовать в политических процессах. Закат звезды первого русского мэра (и отсутствие альтернативного лидера) может стать началом эпохи окончательного разочарования и отчуждения», - пишет Александра Полещук.

Комментарии 77
нина3 часа назад
не ври и не лицемерь,все силы националов направлены на то,чтобы спихнуть русского мэра и поставить своего пусть бездарного, но своего сукина сына,который "превратит" Ригу пар латвискаку пилсету!!!
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Вывод3 часа назад
Г-жа Полищук абсолютно права, отставка Ушакова в данном случае может стать «последней каплей» для многих. Это вызовет обиду и злость у русскоязычных. Ушаков, как связующее звено между латышами и русскими.
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Саня2 часа назад
Анжела, давай иди в казарму, там тебя ждут канадцы
7
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