﻿ Пабрикс посоветовал Гобземсу обратиться к психиатру, Mixnews.lv

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Министр обороны Артис Пабрикс посоветовал депутату Сейма Алдису Гобземсу обратиться к психиатру, в связи с тем, что исключенный из партии KPV LV Гобземс решил создать собственную политическую организацию и привлечь к нему "группу патриотично настроенных офицеров". Об этом Пабрикс написал на своей странице в соцсети Twitter.

"Меньшее, что я могу сказать о заявлениях Гобземса - они оскорбительны для офицерства Латвии и заставляют думать о необходимости проверки его психического здоровья", - отметил министр.

Mazākais ko varu pateikt par Gobzema izteikumiem ir, ka tie ir aizvainojoši Latvijas virsniecībai un liek domāt par garīgās veselības pārbaudes nepieciešamību. — Artis Pabriks (@Pabriks) 6 февраля 2019 г.

Некоторые пользователи Twitter поддержали министра обороны. Например, Айгар Кименис указал, что Гобземсу нужно искать своих избирателей в палатах.

"Гобземсу свой электорат следует искать в палатах, а не в казармах. В тех палатах, в которых изнутри нет дверной задвижки", - написал мужчина.

Gobzemam savs elektorāts ir jāmeklē nevis kazarmās, bet palātās. Tajās, kurās no iekšpuses nav durvju kliņķu — Aigars Ķimenis (@Aigkim) 6 февраля 2019 г.

Пользователь Карлис с политиком не согласился и посоветовал Пабриксу "сложить мандат на благо народа".

Mazākais, ko Tu vari darīt tautas labā ir nolikt mandātu. — Kārlis (@GreatKarlis) 6 февраля 2019 г.

Между тем пользователь с ником IZKAPTS написал, что справка от психиатра необходима каждому, кто решил стать депутатом Сейма.

"Справка от психиатра необходима каждому, кто претендует на то, чтобы сесть в одно из 100 кресел, поскольку ни мне, ни кому-то другому не нужно страдать из-за решений, принятых кем-то со слабым духом", - отметил пользователь.

Psihiatra atzinums ir nepieciešams katram, kurš pretendē iesēsties kādā no 100 krēsliem, jo ne man ne kādam citam nav jācieš dēļ garā vājo pieņemtiem lēmumiem, piem., dementaie dūklis pudeli pa logu neredz, bet reāli mežā caur pet slāni jābrien... — (@IZKAPTS) 6 февраля 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Гобземс ищет сторонников для нового движения.

Он разместил в Facebook пост, в котором призывает около 50 добровольцев с организаторские способностями откликнуться, чтобы начать работу по созданию новой организации.

Политик намерен на первом этапе охватить аудиторию до 10 000 человек. Особенно депутат надеется на отклик патриотично настроенных офицеров.

Фото: flickr.com/saeima