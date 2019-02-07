﻿ Пабрикс посоветовал Гобземсу обратиться к психиатру, Mixnews.lv

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Пабрикс посоветовал Гобземсу обратиться к психиатру (19)

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Общество | 7 февраля 2019 года, 11:59

Министр обороны Артис Пабрикс посоветовал депутату Сейма Алдису Гобземсу обратиться к психиатру, в связи с тем, что исключенный из партии KPV LV Гобземс решил создать собственную политическую организацию и привлечь к нему "группу патриотично настроенных офицеров". Об этом Пабрикс написал на своей странице в соцсети Twitter.

"Меньшее, что я могу сказать о заявлениях Гобземса - они оскорбительны для офицерства Латвии и заставляют думать о необходимости проверки его психического здоровья", - отметил министр.

Некоторые пользователи Twitter поддержали министра обороны. Например, Айгар Кименис указал, что Гобземсу нужно искать своих избирателей в палатах.

"Гобземсу свой электорат следует искать в палатах, а не в казармах. В тех палатах, в которых изнутри нет дверной задвижки", - написал мужчина.

Пользователь Карлис с политиком не согласился и посоветовал Пабриксу "сложить мандат на благо народа".

Между тем пользователь с ником IZKAPTS написал, что справка от психиатра необходима каждому, кто решил стать депутатом Сейма.

"Справка от психиатра необходима каждому, кто претендует на то, чтобы сесть в одно из 100 кресел, поскольку ни мне, ни кому-то другому не нужно страдать из-за решений, принятых кем-то со слабым духом", - отметил пользователь.

Напомним, ранее сообщалось, что Гобземс ищет сторонников для нового движения.

Он разместил в Facebook пост, в котором призывает около 50 добровольцев с организаторские способностями откликнуться, чтобы начать работу по созданию новой организации.

Политик намерен на первом этапе охватить аудиторию до 10 000 человек. Особенно депутат надеется на отклик патриотично настроенных офицеров.

Фото: flickr.com/saeima

Комментарии 19
yes2 часа назад
им всем к психиатру нужно, а то с криком русские идут в окно начнут выходить
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Пабриксу2 часа назад
Можно посоветовать только одно - убиться об стену.
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LR pilsonis2 часа назад
ёршик унитазний совсем заигрался, твитераст ебучий
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