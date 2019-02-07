﻿ Кариньш: вопрос с финансированием решен - ЛР4 продолжит вещание, Mixnews.lv

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Правящая коалиция нашла решение для продолжения деятельности Латвийского радио 4 и русской и английской версий портала lsm.lv, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш после внеочередного совещания правящих партий, посвященного бюджету 2019 года.

Опасения по этому вопросу сняты, благодаря совместной работе представителей всех вовлеченных сторон, подчеркнул он. Технические вопросы по этому делу находятся в ведении Министерства финансов.

Коалиция решила также не превышать размер ранее предусмотренного дефицита бюджета 2019 года.

Как сообщалось ранее, общественные СМИ и держатели их долей капитала обеспокоены возможным закрытием Латвийского радио 4 и русской и английской версий портала lsm.lv из-за нехватки средств.

Как рассказал вчера на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам член Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш, на заседании правительства поступили сигналы о том, что в 2019 году могут быть не изысканы средства на программу "План реализации политики национальной идентичности, гражданского общества и интеграции", из которой обеспечивается работа Латвийского радио 4, а также русской и английской версий lsm.lv.

Средства на содержание упомянутых СМИ уже несколько лет выделялись из этой программы, которая не включена в бюджетную базу. В этом году Латвийскому радио 4 нужно примерно 191 тыс. евро, английской и русской версиям lsm.lv - 121 тыс. евро.

Также могут быть прекращена работа и латгальских СМИ, тоже финансируемых из данной программы.

По словам Аболиньша, если средства не будут предоставлены, существует риск закрытия упомянутых СМИ.

Фото: pexels.com