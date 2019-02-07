﻿ Придется ждать весны: сотрудники т/ц в Валмиере работают в холоде, Mixnews.lv

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Сотрудникам торгового центра Valetta в Валмиере приходится работать в холоде — на первом этаже здания этой зимой стоит холод и гуляет сквозняк, сообщает Nra.lv со ссылкой на программу Bez Tabu телеканала TV3.

"Это нормально, что в торговом центре Valleta в Валмиере у главного входа работники мерзнут, потому что двери постоянно открыты настежь? Продавцы замерзают, мне кажется, это ненормально. В "Нарвесене", информационном центре, "Цветочной комнате" ощущается холод. Продавцы тепло одеты, но все равно холодно. А Valleta ничего не делает", - с таким письмом обратились в программу.

Как отмечает TV3, температура воздуха на первом этаже здания действительно значительно ниже, чем на других этажах.

Представитель торгового центра Монта Рубене указала, что Valleta не может повлиять на температуру воздуха в помещении, однако центр постоянно проводит замеры.

"Мы не можем выдать каждому магазину обогреватель, в том числе из-за техники безопасности. Раньше прямо у входа был кондиционер, но он создавал проблемы — работники стали самостоятельно его регулировать, теперь им придется ждать весны", - сказала Рубене.

Государственная инспекция труда в связи с ситуацией в торговом центре возбудила дело об административном нарушении.