﻿ В Риге выступит победитель "Открытого микрофона" на ТНТ Алексей Шамутило, Mixnews.lv

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Латвийскому русскоязычному объединению Riga Stand Up исполняется три года, и в честь этого события в столице впервые выступят сразу четыре российских комика из популярных телевизионных проектов, а также лучшие местные юмористы.

Большой концерт Riga Stand Up vol. 11 состоится 9 февраля, в 19:00, в зале кинотеатра Cinamon (т/ц Alfa).

Перед зрителями выступят победитель проекта «Открытый Микрофон ТНТ 2018» Алексей Шамутило, финалист «Открытый Микрофон ТНТ 2018» Денис Смирнов, участник «Не Спать» на ТНТ Владос и участник «Comedy Battle» на ТНТ Валентин Сидоров.

Более подробная информация ЗДЕСЬ.

Riga Stand Up – крупнейшее объединение русскоязычных Stand Up комиков в странах Балтии. На сегодняшний день это единственный официальный представитель проекта «Открытый Микрофон Регион» в Балтии. Местные комики работают над своими материалами под руководством редакторов Comedy Club Production.