﻿ Пришел с проверками! Больница Страдиня пожаловалась на депутата-врача, Mixnews.lv

Общество |

Руководство Клинической университетской больницы им. Страдиня пожаловалось на действия депутата Сейма от "Для развития/За!", врача-кардиолога, многолетнего сотрудника этой больницы Андриса Скриде, который лично посетил больницу и пообщался с сотрудниками медучреждения.

Так Скриде - глава парламентской Комиссии по социальным делам и труду - отреагировал на сообщения о неподобающем отношении к персоналу больницы со стороны администрации.

О полученной жалобе Скриде рассказал на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Сейме мы получили заявление Клинической университетской больницы им. Страдиня о необходимости предоставить объяснения моим действиям на территории больницы — я явился в различные структуры медучреждения и допросил (читай: поговорил) с сотрудниками. Я в полном недоумении от произошедшего и передергивания фактов. Во-первых, я работаю в этой больнице уже почти 20 лет! Во-вторых, на заседании Комиссии по социальным делам и подкомиссии по общественному здоровью, которое прошло 22 января этого года и в котором принимали участие представители руководства больницы, было решено, что глава комиссии лично ознакомится с ситуацией, которая сложилась в области почечной трансплантации в больнице Страдиня, опросит персонал и напишет об этом сообщение в комиссию", - написал Скриде.

Он подчеркнул, что его действия в полной мере соответствуют Конституции и законодательству Латвии.

"В-третьих, я являюсь депутатом и в последнее время получаю множество сообщений о моббинге со стороны администрации больницы по отношению к сотрудникам, о чрезвычайно негативном отношении к санитарам, медсестрам, врачам! В связи с этим я, как представитель Сейма, воспользовался возможностью, прописанной в Конституции, и посетил различные отделения больницы, а также администрацию. Пытается ли госпожа Крейцберга (председатель правления больницы им. Страдиня Илзе Крейцберга - Mixnews) своими действиями препятствовать и, возможно, остановить этот процесс? Я лично обещаю, что продолжу свою работу еще более тщательно и серьезно — буду делать все, что в силах парламентария, чтобы возглавляемая мною комиссию внесла существенные изменения в отрасли здравоохранения и благосостояния!", - заключил Скриде.

Напомним, в начале января в интернет попала аудиозапись, которая, вероятно, была сделана во время встречи персонала и правления больницы им. Страдиня. Судя по записи, работники больше не хотят скрывать неудовлетворительные условия труда, в которых им приходится работать и лечить пациентов.

Между тем, глава отдела коммуникаций больницы Страдиня Янита Вейнберга в разговоре с радио Baltkom заявила, что эмоциональная речь сотрудников является небольшой частью большого совещания, которое состоялось осенью прошлого года. По словам Вейнберги, далеко не все сказанное отвечает реальному положению дел.

Фото: facebook.com/Stradinaslimnica