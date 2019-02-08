﻿ Путь до Лондона и обратно: более 5000 км дорог Латвии - в аварийном состоянии, Mixnews.lv

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В аварийном состоянии нынешней зимой находятся 296 км главных государственных автодорог, 1 440 км региональных и 3 764 км местных автодорог, что в совокупности составляет 5 500 км всех дорог Латвии. Для сравнения расстояние от Риги до Лондона и обратно 4790 км.

Как сообщили в Latvijas Valsts ceļi, под влиянием переменчивых погодных условий и колебаний температуры воздуха на находящихся в плохом техническом состоянии участках автодорог могут усиленно образовываться ямы. ЛВЦ просит автоводителей сообщать о них диспетчерам предприятия по круглосуточному бесплатному информационному телефону 80005555.

В период оттепелей и в межсезонье на государственных автодорогах латаются только опасные или аварийные ямы, это временный ремонт, отмечает ЛВЦ.

Массовый ремонт асфальтового покрытия дорог начинается с наступлением соответствующих технологиям погодных условий, когда средняя суточная температура воздуха превышает +5 градусов. Дороги ремонтируются в приоритетной последовательности в соответствии с классом их содержания - A, B, C, D, который устанавливается с учетом классификации государственных автодорог (главные, региональные и местные) и интенсивности дорожного движения.

Как признал ранее в эфире радио Baltkom министр сообщения Талис Линкайтс, в следующие годы количество ям на региональных и местных дорогах Латвии может увеличиться.

Он отметил,что это связано с тем, что с 2020 в Латвии закончится помощь фондов ЕС, а внутри страны средств на дороги по-прежнему не хватает.

Добавим, председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs, экс-премьер-министр Латвии Андрис Берзиньш ранее в эфире радио Baltkom заявил, что каждый год Латвия теряет 880 млн евро из-за того, что многие дороги в стране находятся в плохом состоянии.