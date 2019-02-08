﻿ В Риге тренер по гимнастике била детей и называла их "жирными коровами", Mixnews.lv

В Риге тренер по гимнастике била детей и называла их "жирными коровами" (4)

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Общество | 8 февраля 2019 года, 15:50

Госинспекция по защите прав детей начала проверку о возможном физическом воздействии на детей в одном из рижских образовательных учреждений по интересам, пишет Otkrito.lv со ссылкой на газету Neatkarīgā Rīta Avīze.

Проверка оценит жалобы на методы конкретного тренера по гимнастике, в то время как сама тренер отрицает обвинения, поясняя, что коллеги просто завидуют высоким достижениям ее учеников.

Как пишет Neatkarīgā, критически отзываются о суровых методах тренера и другие преподаватели и работники школы, хотя и не отрицают, что эти методы работают и на соревнованиях именно эти дети показывают лучшие результаты.

Директор центра образования по интересам подтвердил, что это не первый раз, когда на тренера жалуются. Впервые это произошло в 2012 году:

"Она человек советской формации и работает советскими методами, но достигает результатов. Однако родители и другие тренеры жалуются".

На время расследования инцидента тренера отстранили.

Работники центра рассказали газете, что наставница называет детей жирными коровами, и это еще самое мягкое сравнение из ее лексикона.

Дети психологически запуганы, на них кричат, иногда в них выстреливают скакалкой или гимнастическими приспособлениями, рассказали изданию работники. Одну рыдающую перепуганную девочку затолкали в туалет и облили лицо водой, чтобы успокоить. Воспитанники других тренеров, по словам сотрудников учреждения, панически боятся этого тренера.

Сама обвиняемая тренер считает, что коллеги ее оболгали из зависти.

"Говоря о моем отстранении, две проверки уже были, никаких нарушений не констатировали, сейчас начата третья", - говорит тренер. Она упомянула, что зал оборудован камера видеонаблюдения, но на них нарушений не нашли, хотя преподаватель не скрывает, что кричит на воспитанников - мол, это спорт и специфика работы в большом зале.

Считая, что ее несправедливо наказывают, тренер обратилась к коллегам с гражданским иском, а отстранение от работы обжаловала в административном порядке.

Фото: Flickr/JY O'Reilly

Комментарии 4
Евгений38 минут назад
А при чём здесь лицемерка? Гимнастика это спорт. А спорт это пахота. Ценность тренера в достижениях учеников. А кому не нравится - забирайте детей и на выход. Можете в кружок песни и танца. А насчёт коров,так она права. Посмотрите на раскормленных и разбалованных детей в садиках, школах и вообще вокруг. Права качают - заставили вынести мусорное ведро,а отпрыск полицию на родителей вызвал. А вы тренер виноват, да тренер пошлёт всех и уедет работать за бугор и придётся вашим толстым детям посещать курсы кройки и шитья. Хотя и это не плохо, в жизни пригодиться, а то некоторые дамы пуговицу сами пришить не могут. Я за тренера.
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ага26 минут назад
что-то мне подсказывает, что в спорте успехов добиваются целеустремлённые, дисциплинированные и сильные личности. Расхлябанным и обидчивым в спорте делать нечего.
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Адельфина1 минуту назад
И много ли она с 2012 года чемпионов по гимнастике вырастила?

Я ушла из гимнастики именно из-за такого тренера. "Делай сальто на бревне! Сейчас! Немедленно! Пошла! Пошла, кому говорю! Дура! Бестолочь! Вон отсюда!"
Я все делала отлично, - брусья, лента., сальто с места.....Делала на бревне прыжки, оброт вперед-назад, колесо, - все, кроме сальто.
Если бы она дала мне неделю, день, -да хотя бы час, - я преодолела бы свой страх и сделала бы сальто на бревне.
Такая вот грустная история.
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