﻿ В Риге тренер по гимнастике била детей и называла их "жирными коровами", Mixnews.lv

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Госинспекция по защите прав детей начала проверку о возможном физическом воздействии на детей в одном из рижских образовательных учреждений по интересам, пишет Otkrito.lv со ссылкой на газету Neatkarīgā Rīta Avīze.

Проверка оценит жалобы на методы конкретного тренера по гимнастике, в то время как сама тренер отрицает обвинения, поясняя, что коллеги просто завидуют высоким достижениям ее учеников.

Как пишет Neatkarīgā, критически отзываются о суровых методах тренера и другие преподаватели и работники школы, хотя и не отрицают, что эти методы работают и на соревнованиях именно эти дети показывают лучшие результаты.

Директор центра образования по интересам подтвердил, что это не первый раз, когда на тренера жалуются. Впервые это произошло в 2012 году:

"Она человек советской формации и работает советскими методами, но достигает результатов. Однако родители и другие тренеры жалуются".

На время расследования инцидента тренера отстранили.

Работники центра рассказали газете, что наставница называет детей жирными коровами, и это еще самое мягкое сравнение из ее лексикона.

Дети психологически запуганы, на них кричат, иногда в них выстреливают скакалкой или гимнастическими приспособлениями, рассказали изданию работники. Одну рыдающую перепуганную девочку затолкали в туалет и облили лицо водой, чтобы успокоить. Воспитанники других тренеров, по словам сотрудников учреждения, панически боятся этого тренера.

Сама обвиняемая тренер считает, что коллеги ее оболгали из зависти.

"Говоря о моем отстранении, две проверки уже были, никаких нарушений не констатировали, сейчас начата третья", - говорит тренер. Она упомянула, что зал оборудован камера видеонаблюдения, но на них нарушений не нашли, хотя преподаватель не скрывает, что кричит на воспитанников - мол, это спорт и специфика работы в большом зале.

Считая, что ее несправедливо наказывают, тренер обратилась к коллегам с гражданским иском, а отстранение от работы обжаловала в административном порядке.

Фото: Flickr/JY O'Reilly