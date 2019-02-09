﻿ Опрос: довольных жизнью латвийцев стало больше, Mixnews.lv

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С 2015 года в Латвии немного вырос удельный вес людей, довольных своей жизнью, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим агентством SKDS.

В ходе опроса, который проводился в ноябре прошлого года, респондентов спрашивали, насколько в целом они довольны своей жизнью.

18% опрошенных сообщили, что совершенно довольны своей жизнью, а еще 57% - вполне довольны. По сравнению с опросом 2015 года, удельный вес довольных жизнью людей вырос на 3%.

Тем временем 23% участников опроса заявили, что недовольны своей жизнью: 4% - совершенно, а 19% - скорее недовольны.

Еще 2% опрошенных не имели конкретного мнения по этому вопросу.

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