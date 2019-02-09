﻿ Опрос: довольных жизнью латвийцев стало больше, Mixnews.lv

Опрос: довольных жизнью латвийцев стало больше (20)
Общество | 9 февраля 2019 года, 11:23
С 2015 года в Латвии немного вырос удельный вес людей, довольных своей жизнью, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим агентством SKDS.
В ходе опроса, который проводился в ноябре прошлого года, респондентов спрашивали, насколько в целом они довольны своей жизнью.
18% опрошенных сообщили, что совершенно довольны своей жизнью, а еще 57% - вполне довольны. По сравнению с опросом 2015 года, удельный вес довольных жизнью людей вырос на 3%.
Тем временем 23% участников опроса заявили, что недовольны своей жизнью: 4% - совершенно, а 19% - скорее недовольны.
Еще 2% опрошенных не имели конкретного мнения по этому вопросу.
Фото: pixabay.com
Чем больше недовольных уезжает из страны,тем больше остается довольных)))
Если взять на круг,то тысяч двести при госкормушках,тысяч двести при них,тысяч триста довольны,что еще живы,тысяч 200 еще молоды и этим довольны)),зная,что в любоймомент свалят из страны ...
Вот и получается,что мы живем в довольной всем стране.Один мэр Риги чем то недоволен...