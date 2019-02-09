﻿ Опрос: довольных жизнью латвийцев стало больше, Mixnews.lv

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Опрос: довольных жизнью латвийцев стало больше (20)

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Общество | 9 февраля 2019 года, 11:23

С 2015 года в Латвии немного вырос удельный вес людей, довольных своей жизнью, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим агентством SKDS.

В ходе опроса, который проводился в ноябре прошлого года, респондентов спрашивали, насколько в целом они довольны своей жизнью.

18% опрошенных сообщили, что совершенно довольны своей жизнью, а еще 57% - вполне довольны. По сравнению с опросом 2015 года, удельный вес довольных жизнью людей вырос на 3%.

Тем временем 23% участников опроса заявили, что недовольны своей жизнью: 4% - совершенно, а 19% - скорее недовольны.

Еще 2% опрошенных не имели конкретного мнения по этому вопросу.

Фото: pixabay.com

Комментарии 20
Однако... 1 час назад
Опрос - враньё ! Смотря кого опрашивать... Довольны ? Значит есть куда затягивать ,,гайки,,... Затянут, не беспокойтесь , основываясь на такой статистике. Когда взвоют богатые , то простых работяг в этой стране уже не останется , разбежимся кто куда... Несостоявшиеся уже разбежались , теперь очередь за состоявшиесями. Вопрос короткого времени , при такой системе правления.
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nelojals2 часа назад
"Латвия - великая страна с крайне высокими доходами населения которым завидуют в мире" ( Янис Домбрава,депутат сейма)
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Алекс2 часа назад
Так это же аксиома.
Чем больше недовольных уезжает из страны,тем больше остается довольных)))
Если взять на круг,то тысяч двести при госкормушках,тысяч двести при них,тысяч триста довольны,что еще живы,тысяч 200 еще молоды и этим довольны)),зная,что в любоймомент свалят из страны ...
Вот и получается,что мы живем в довольной всем стране.Один мэр Риги чем то недоволен...
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