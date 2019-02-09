﻿ "Давай поженимся": латвийцы стали чаще вступать в брак, Mixnews.lv

"Давай поженимся": латвийцы стали чаще вступать в брак (14)

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Общество | 9 февраля 2019 года, 17:23

В 2018 году в Латвии было зарегистрировано 13 399 браков, что на 202 больше, чем в 2017 году (13 197 браков), сообщили в Министерстве юстиции.

Так, в ноябре-декабре прошлого года в Латвии было заключено 1458 браков, что на 69 больше, чем за тот же период 2017 года. Рост числа браков наблюдается и в начале этого года - до 25 января этого года было заключено 423 брака, что на 80 больше, чем за тот же период 2018 года.

Тем временем в 2016 году в Латвии было зарегистрировано 13 402 брака.

Больше всего браков заключается в Риге, Лиепае, Даугавпилсе, Юрмале, Резекне и Елгаве. _ Фото: pixabay.com_

Комментарии 14
Саня Лось1 час назад
Я надеюсь что ты не оставил потомство на этой земле)))))))))))))
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Янис2 часа назад
На портале Вести вышла статья Эпидемия одиночества опустошает семьи
Пишут все с точностью до наоборот
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точно2 часа назад
еще никогда за всю историю,халва не была такой сладкой и вкусной как сейчас,а будет еще вкуснее с каждым годом,о чем свидетельствует наша статистика.
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