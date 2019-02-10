﻿ Министр: не стоит строить спортивные объекты, нужно повысить зарплаты учителям, Mixnews.lv

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Министр образования и науки Илга Шуплинска предложила приостановить выделение финансирования на спортивные стройки, направив средства на повышение зарплат педагогов.

Шуплинска рассказала журналистам, что после того как министр оценила проект бюджета на 2019 год, ее внимание привлекла сумма в 8,5 млн евро, которая предусмотрена для нескольких спортивных объектов.

"Не понимаю, как в ситуации, когда не растут зарплаты учителей, мы просто выделяем дополнительное финансирование на спортивные постройки", - указала политик.

По словам Шуплински, ее предложение обсуждалось на заседании Cовета по сотрудничеству, однако большинство отнеслось к нему скептически, подчеркнув, что потенциальные судопроизводства могут стоить еще больших средств.

"В тот момент, когда не хватает возможностей поддерживать человеческий капитал, мы опять вкладываем деньги в постройки, в бетон", - заявила министр, добавив, что для этого "существуют простые причины".

Она указала, что во время принятия бюджета в 2017 году были выделены дополнительные средства теннисным кортам в Лиепае, Вентспилсскому бассейну, стадиону им. Я. Далиньша в Валмиере, многофункциональному залу в Екабпилсе и Смецерской спортивной базе.

"Определенные депутаты подали это предложение как квоты, строго обозначив срок на три года, это значит, что мы и в этом году будем выполнять то, что Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) включило в бюджет", - подчеркнула министр.

По словам Шуплински, нынешнему министру финансов Янису Рейрсу было предложено закончить определенный этап строительства и прекратить процесс до того момента, пока бюджет будет приведен в порядок.

"Ведь не происходит так, что живой учитель может все время затягивать пояс и ждать, а строительство подождать не может", - заявила политик.

Как ранее заявил журналистам премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, повышение зарплат педагогам будет предусмотрено в бюджете только в 2020 году.

Фото: flickr.com/Saeima