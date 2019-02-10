﻿ Мороз, метель и дожди: синоптики рассказали о погоде на следующей неделе, Mixnews.lv

Мороз, метель и дожди: синоптики рассказали о погоде на следующей неделе (2)

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Общество | 10 февраля 2019 года, 10:59

Новая неделя в Латвии начнется с похолодания с дождями и снегом, а во второй ее половине станет теплее, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

В понедельник, 11 февраля, и ночью, и днем ожидаются дожди с мокрым снегом, во вторник также метель, на побережье будет дуть северо-западный ветер порывами до 17-22 метров в секунду.

В среду под влиянием антициклона осадков будет меньше, температура понизится - местами на востоке страны мороз ночью усилится до -10 градусов.

К концу недели прогнозируется потепление - в выходные температура воздуха на солнце местами может приблизиться к +10 градусам.

Комментарии 2
Патриот 4 часа назад
Цунами почему не пообещали?! У наших синоптиков и на это прямых извилин бы хватило! Все о чем они говорят происходит с точностью до наоборот! Бюджетные деньги пилят как на пилораме!
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Patriot4 часа назад
Tu savas dèl savas maksàtnespèjas arà pavisam neej? Pedèjos gados, kops esam ES, laika apstàklus nosaka loti precìzi. To atzìst visi.
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