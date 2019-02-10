﻿ Мороз, метель и дожди: синоптики рассказали о погоде на следующей неделе, Mixnews.lv

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Новая неделя в Латвии начнется с похолодания с дождями и снегом, а во второй ее половине станет теплее, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

В понедельник, 11 февраля, и ночью, и днем ожидаются дожди с мокрым снегом, во вторник также метель, на побережье будет дуть северо-западный ветер порывами до 17-22 метров в секунду.

В среду под влиянием антициклона осадков будет меньше, температура понизится - местами на востоке страны мороз ночью усилится до -10 градусов.

К концу недели прогнозируется потепление - в выходные температура воздуха на солнце местами может приблизиться к +10 градусам.