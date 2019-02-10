﻿ В Латвии будет создан новый батальон Земессардзе, Mixnews.lv

В Латвии будет создан новый батальон Земессардзе (44)

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Общество | 10 февраля 2019 года, 13:03

При механизированной пехотной бригаде Национальных вооруженных сил (НВС) будет создан батальон Земессардзе, сообщает Министерство обороны.

Как указал командующий НВС Леонид Калниньш, одной из основ вооруженных сил является добровольная инициатива общества по развитию оборонного потенциала, поэтому только логично, что в составе регулярной структуры, какой является механизированная пехотная бригада, создается батальон Земессардзе.

По словам Калниньша, в состав нового батальона войдут профессиональные военнослужащие, служащие запаса и земессарги.

Батальон будет создан в соответствии с планом развития механизированной пехотной бригады, а именно, как легкая пехотная единица.

В течение следующих четырех лет Минобороны планирует создать шесть новых баз батальонов Земессардзе - в Елгавском, Баускском, Добельском, Крустпилском, Гулбенском и Резекненском краях.

Фото: flickr.com/Latvijas Republikas Zemessardze

Комментарии 44
Непатриот2 часа назад
Этих клоунов давно пора расформировать,а не новых добавлять!Видел это позорище шло типа строем,жалкое зрелище,идут,трясутса,кто от паркинсона,кто от похмелья...Там каждого соплей перешибить можно...Оружие им вообще противопоказано,то яйца себе отстрелят,то друг в друга шмаляют
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ёклмн2 часа назад
А дивизию слабо?...Считаю,что было бы лучше для защиты от потенциального "агрессора" создать дивизию,может и две на базе нашего героического Земессардзе! С денежкой думаю проблем не будет...,народ всё стерпит...:)
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Агресор2 часа назад
Точно,только не один батальон,а на много больше!Противник узреет бравых земельных сторожей,обоссытся со смеху и воевать будет не способен
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