﻿ В Латвии будет создан новый батальон Земессардзе, Mixnews.lv

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При механизированной пехотной бригаде Национальных вооруженных сил (НВС) будет создан батальон Земессардзе, сообщает Министерство обороны.

Как указал командующий НВС Леонид Калниньш, одной из основ вооруженных сил является добровольная инициатива общества по развитию оборонного потенциала, поэтому только логично, что в составе регулярной структуры, какой является механизированная пехотная бригада, создается батальон Земессардзе.

По словам Калниньша, в состав нового батальона войдут профессиональные военнослужащие, служащие запаса и земессарги.

Батальон будет создан в соответствии с планом развития механизированной пехотной бригады, а именно, как легкая пехотная единица.

В течение следующих четырех лет Минобороны планирует создать шесть новых баз батальонов Земессардзе - в Елгавском, Баускском, Добельском, Крустпилском, Гулбенском и Резекненском краях.

Фото: flickr.com/Latvijas Republikas Zemessardze