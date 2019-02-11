﻿ В Латвии мусор сортирует половина жителей, перерабатывается лишь 25%, Mixnews.lv

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Латвийцы все больше стали задумываться об экологии. Согласно результатам нового исследования агентства SKDS, число сортировщиков отходов в Латвии достигло исторически высокого показателя - мусор сортируют 56% жителей. Однако среди стран Евросоюза Латвия по-прежнему находится на одном из последних мест по сортировке отходов - латвийцы расположились на 24-й позиции. Об этом сообщает телеканал LNT.

Как отмечают журналисты, жители, которые не сортируют отходы, не делают этого по той причине, что процесс является слишком сложным и недоступным. Также участники опроса SKDS заявили, что не владеют достаточной информацией о сортировке отходов.

"Те, кто не сортируют отходы, были бы готовы это делать, если бы сортировочные контейнеры были бы легко доступными в местах проживания. Также многие респонденты заявили, что, если устанавливаются контейнеры, жителям нужно рассказать, что и в какой контейнер нужно класть. Кроме того латвийцы хотят быть уверены в том, что отсортированный мусор будет переработан", - рассказал журналистам директор Latvijas Zaļais punkts Каспар Закулис.

LNT подчеркивает, что ежегодно один житель Латвии создает 410 килограммов отходов и с каждым годом это количество увеличивается, а перерабатываются лишь 25% от всего объема отходов. Таким образом Латвия является одной из последних в списке стран ЕС по переработке отходов. Согласно директиве ЕС, в 2025 году все страны Евросоюза должны перерабатывать по крайней мере 55% от общего количества отходов. Чтобы это выполнить, Латвии нужно справиться с многими вызовами.

Достижение цели стать одной из самых зеленых стран Европы осложняет и тот факт, что большая часть отходов попадают на нелегальные свалки, где мусор не перерабатывается и хранится годами. Как сообщает LNT, в Латвии существует по крайней мере 30 таких свалок и их число растет. Мусорный бизнес является очень прибыльным и пробелы в законе о хранении мусора разрешают заняться этой деятельностью почти каждому. В то же самое время не хватает контролирующего механизма, который выполнял бы надзор за тем, куда попадают домохозяйственные и другие отходы.

На данный момент Государственная служба охраны окружающей среды, которая отвечает за отрасль отходов, осталась без руководства. Министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце признал журналистам, что искоренение нелегальных свалок станет первой задачей для нового руководителя службы.

Latvijas Zaļais punkts, предприятия, занимающиеся содержанием отходов и ответственное за отрасль министерство считают, что увеличение объема переработанного мусора является одной из главных задач для выполнения требований ЕС. Отмечается, что уже сейчас легальные полигоны заполнены, и скоро будет некуда отвозить мусор.

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