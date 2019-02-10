﻿ "Уже 21 век!": министр хочет отменить требование иметь при себе права, Mixnews.lv

Общество |

В Сейм подан законопроект, предусматривающий отказ от необходимости водителям иметь при себе водительские права или техпаспорт транспортного средства. Об этом на своей странице в соцсети Twitter написал министр сообщения Талис Линкайтс.

"Все таки уже 21 век и полиция к этому готова. В дальнейшем в дорогу нужно будет брать только ID-карту. Надеюсь на поддержку депутатов", - отметил министр.

Esam iesnieguši Saeimā ierosinājumu atteikties no prasības vadītājiem ņemt līdzi braucienos vadītāja apliecību un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību. Kā nekā ir 21.gadsimts un policija tam ir gatava. Turpmāk braucienā būtu jābūt līdzi tikai ID. Ceru uz deputātu atbalstu — Tālis Linkaits (@Talis_L) 8 февраля 2019 г.

Представитель Минсообщения Ивета Канцена сообщила журналистам, что 7 февраля ведомство передало это предложение в Комиссию Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике и окружающей среде для второго чтения законопроекта "Поправки к Закону о Дорожном движении".

Законопроект предусматривает снижение административной нагрузки, то есть и техпаспорт, и права подтверждают данные, которые есть в Государственном регистре транспортных средств и водителей или в Информативной системе тракторной техники и ее водителей.

"Для проведения контрольных мероприятий необходимы только персональные данные и регистрационный номер транспортного средства", - пояснила Канцена.

На данный момент, согласно кодексу административных нарушений, за езду без необходимых документов предусмотрено предупреждение или штраф в размере трех евро.

Фото: pixabay.com