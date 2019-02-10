﻿ "Уже 21 век!": министр хочет отменить требование иметь при себе права, Mixnews.lv

"Уже 21 век!": министр хочет отменить требование иметь при себе права (36)

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Общество | 10 февраля 2019 года, 16:18

В Сейм подан законопроект, предусматривающий отказ от необходимости водителям иметь при себе водительские права или техпаспорт транспортного средства. Об этом на своей странице в соцсети Twitter написал министр сообщения Талис Линкайтс.

"Все таки уже 21 век и полиция к этому готова. В дальнейшем в дорогу нужно будет брать только ID-карту. Надеюсь на поддержку депутатов", - отметил министр.

Представитель Минсообщения Ивета Канцена сообщила журналистам, что 7 февраля ведомство передало это предложение в Комиссию Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике и окружающей среде для второго чтения законопроекта "Поправки к Закону о Дорожном движении".

Законопроект предусматривает снижение административной нагрузки, то есть и техпаспорт, и права подтверждают данные, которые есть в Государственном регистре транспортных средств и водителей или в Информативной системе тракторной техники и ее водителей.

"Для проведения контрольных мероприятий необходимы только персональные данные и регистрационный номер транспортного средства", - пояснила Канцена.

На данный момент, согласно кодексу административных нарушений, за езду без необходимых документов предусмотрено предупреждение или штраф в размере трех евро.

Фото: pixabay.com

Комментарии 36
Алекс3 часа назад
Угнал машину.Ни прав,ни техпаспорта.Остановили..Мало ли прекрасно сделанных иностранных паспортов и айди-карт?Машину еще не подали в угон.Проверили.Техпаспорт дома у хозяев.
Поехал дальше.Спасибо министру за популизм.
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моцарт2 часа назад
Ура- Ура, в наш хутор оказывается пришёл 21 век!!! Как только не замаскеруют свою личную заинтересованность, этот министр решил видимо с кем то бабла срубить, ведь это опять всем ИД =карту оформлять, стоимость 15- евро умножаем на кол-во жителей (водителей) и вот они миллионы и не надо НИЧЕГО создавать и производить. Вторая, новая КОЗ !!!Ид -карта вообще не нужна, есть паспорт, чем он плох? Во всём мире признаётся, а с ИД -картой, что по хутору ездить? Так раздайте бесплатно, за счёт жалования министра, будем по хутору рассекать...:))))))))))))))))))))))))) Народ в Латвии , вроде как только для стрижки, только вот банки решили бабла срубить, менять кодовые карточки, которые самые надёжные по безопасности, так как у тебя и никто туда влезть не может, а вот эти приложения в телефоне, и т.д. полная фигня,
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Патриот 3 часа назад
Дак ты Сцаня всю жизнь на ишаке ездил и то по хутору, зачем тебе права?!
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