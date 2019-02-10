﻿ В Латвии пройдут международные военные учения, Mixnews.lv

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В Латвии весной и летом предусмотрены военные учения, в которых примут участие несколько тысяч солдат, сообщается в документе, подготовленном Министерством обороны для рассмотрения в правительстве.

С 12 апреля до 5 мая в Латвии пройдут общие учения Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии и иностранных вооруженных сил Furious Hammer. Это тактические полевые учения, в которых планируют принять участие военнослужащие Эстонии и представители размещенной в Эстонии боевой группы НАТО из Великобритании, Франции и Дании.

С 13 по 25 мая в Латвии пройдут учения Summer Shield XVI, на которых будут отрабатываться планирование и управление различными тактическими операциями. В учениях примут участие подразделения вооруженных сил Латвии и боевой группы НАТО под руководством Канады, а также военнослужащие США.

С 13 мая до 14 июля на территории Латвии будут проходить тактические учения воздушного десанта Swift Response 19, в которых примут участие подразделения вооруженных сил США и Латвии.

С 27 мая до 2 июня предусмотрены учения Efp est kg Certex с участием латвийских военных и дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО.

С 26 июня по 9 июля планируются совместные учения латвийской армии и вооруженных сил других государств Jef (M) 19 Amphibex по отработке навыков морского десантирования. В них примут участие военнослужащие Швеции, Финляндии и государств-членов НАТО.

Фото: flickr.com/Latvijas armija