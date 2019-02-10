﻿ "Они высмеивают сильных": Гобземс осудил правящую коалицию, Mixnews.lv

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Правящая коалиция намеренно "высмеивает" находящиеся в оппозиции партии за то, не отказываются от своих идеалов и выполняют обещанное. Такое мнение выразил исключенный из партии KPV LV Алдис Гобземс, опубликовав пост в Facebook.

Он указал на то, что нынешняя власть просуществует недолго.

"В советское время тех, кто выступал против советской власти, отправляли в психиатрические больницы, тюрьмы или в ссылку. Апробированные методы ЧК. И в наше время примеров долго искать не придется. Премьер некой страны еще сравнительно недавно сидел в тюрьме за свои взгляды. Но народ просыпается. В Латвии есть и будет так. Старый истеблишмент наслаждается последним вдохом", - написал политик.

Гобземс указывает на то, что обещанное повышение зарплат медикам будет осуществлено лишь в 2020 году, а "пугливый" премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш "не принял ни одного смелого и достойного государственного деятеля решения". Политик отмечает, что принятия таких решений от премьера можно не ожидать.

Гобземс также напомнил о том, что нынешний министр обороны Артис Пабрикс обещал "новые политику и политиков".

"Министр обороны обещали ввести новые политику и политиков (ввел, правда, только Винькеле), но дальше VIP-карточек для себя не продвинулся. И не продвинется. Поскольку это просто вид мышления. Коалиционный совет теперь называют Советом по сотрудничеству, точно так же, как и при предыдущей власти. Сокращение государственного управления в прошлом, потому что выборы уже прошли и можно придумать новые должности для приближенных к истеблишменту. Так можно продолжать бесконечно", - указал он.

Политик также осуждает правящую коалицию за то, что она "высмеивает" партии, находящиеся в оппозиции.

"Не важно, будет ли последний вдох истеблишмента длиться год или два. Но ясно, что он закончится. На данный момент этот истеблишмент высмеивает сильнейшую оппозицию, и это логично, что бьют и будут бить только по сильным. В надежде, что сломаются. Потому что, если сломается сильный, остальных подчинить будет просто. За что тогда высмеивают? За то, что они (ред. - оппозиция) стоят за свои идеалы и их не предают. За то, что выполняют обещанное, а не забывают о нем в обмен на должности, потому что не должности на поводу у истеблишмента являются достижением. За то, что не повинуются и не становятся прагматичными последователями Realpolitik ради нужд старой политики истеблишмента", - заключил Гобземс.

Напомним, 4 февраля правление KPV LV постановило исключить из рядов партии Алдиса Гобземса, бывшего кандидата в премьер-министры от этой партии.

Вопрос инициировал основатель KPV LV Артус Кайминьш. Согласно уставу KPV LV, решение об исключении вступает в силу через месяц после принятия, и оно может быть оспорено в правлении партии.

Фото: flickr.com/saeima