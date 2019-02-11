﻿ В Риге Facebook будет бороться с манипуляторами общественным мнением, Mixnews.lv

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Уже найдена часть из 150 сотрудников для будущего Центра по надзору за содержанием Facebook и скоро начнется их обучение. Все потенциальные работники говорят на латышском, литовском и эстонском языках. Одной из целей центра будет борьба с манипулированием общественными мышлением, сообщает LNT.

Найм работников Центра по надзору за содержанием Facebook еще продолжается, отмечает телеканал. От кандидатов требуются углубленные знания политического, социально-экономического и культурного контекста Латвии.

В полномочия сотрудников центра будет входить надзор за содержанием соцсети, работники также будут реагировать на жалобы пользователей. Кроме того, они должны будут находить, блокировать и удалять фейковые профили и коварных манипуляторов.

Основатель исследовательского центра Re:Baltica Инга Спринге отметила, что создание такого учреждения является преимуществом.

"Хорошо, что кто-то будет здесь на месте, что будут местные языки. Этой нас в какой-то мере спасет, поскольку есть другие страны, где находятся модераторы, например, в Индии или Пакистане, по причине дешевой рабочей силы - они ничего не знают о местном контексте", - заявила она.

Между тем руководитель Центр стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс указал: "В тех странах, где Facebook или Google обращают на это внимание, среда содержания на определенных языках становится чище, чем в тех сегментах соцсети, где надзор не ведется".

Как сообщает LNT, Центр по надзору за содержанием Facebook свою работу начнет еще до выборов в Европарламент. Бюро в Латвии является частью инициативы Facebook защитить выборы Европарламента от злонамеренного манипулирования общественным мышлением.

Наиболее существенные изменения коснутся размещения рекламы, например, политическую рекламу больше нельзя будет разместить в одной стране, а оплатить из другой. Кроме того, все смогут увидеть, кто именно заплатил за рекламный пост. То есть, автору спонсированной публикации нужно будет подтвердить место жительства и предоставить документ удостоверения личности, сфотографировав их или загрузив их в соцсеть.

Информация о бюджете рекламы, демографических показателях целевой аудитории и данные о том, сколько человек достигла реклама будут доступны всем. Как сообщает LNT, все данные будут публично доступны и будут храниться в течение семи лет.

Фото: pixabay.com